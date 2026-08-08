Así quedó el calendario de pagos para AUH y SUAF de ANSES en agosto 2026 La entidad provisional actualizó los valores de las asignaciones sociales y familiares para este mes y confirmó las fechas de cobro según la terminación del DNI. Por Agregar C5N en









ANSES confirmó los nuevos montos de la AUH, AUE y asignaciones familiares

ANSES aplicó un aumento en las asignaciones correspondientes a agosto de 2026

La Tarjeta Alimentar tendrá montos de hasta $149.425, según la cantidad de hijos.

El calendario de cobro de AUH y asignaciones familiares comienza el 10 de agosto

Las fechas de acreditación se organizan según la **terminación del DNI. ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones sociales y difundió la agenda completa de liquidaciones. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiare. Así quedó el calendario de pagos para AUH y SUAF de ANSES en agosto 2026

El aumento aplicado desde agosto es del 1,89%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio. Los nuevos valores ya fueron oficializados por el organismo. Además de los montos actualizados, ANSES estableció las fechas de acreditación para cada prestación, que se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Con el incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó establecida en $150.848 por cada menor.

Sin embargo, ANSES abona mensualmente el 80% del beneficio, por lo que el monto que se percibe en agosto será de $120.678,40. El 20% restante, equivalente a $30.169,60, queda retenido y se puede cobrar posteriormente con la presentación de la Libreta de Salud, Vacunación y Escolaridad. En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), el monto también asciende a $150.848. Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173. Para los beneficiarios que viven en la denominada Zona 1, que incluye distintas provincias de la Patagonia y otras regiones contempladas por el régimen diferencial, la AUH y la AUE ascienden a $196.103.

AUH Qué monto reciben las Asignaciones Familiares de ANSES en agosto 2026 Durante agosto, algunos beneficiarios de AUH continuarán recibiendo prestaciones complementarias junto con la asignación correspondiente. Los montos de la Tarjeta Alimentar serán:

$72.250 para familias con un hijo.

$113.299 para familias con dos hijos.

$149.425 para hogares con tres hijos o más. En tanto, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días será de $56.896 para los titulares que cumplen con los requisitos del programa. Estos beneficios se depositan de manera automática junto con la prestación correspondiente.

En qué fecha de agosto 2026 cobran AUH y SUAF de ANSES El calendario de pagos de la AUH y las asignaciones familiares comenzará el lunes 10 de agosto y se organizará según la terminación del DNI. DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto. De esta manera, todos los titulares de AUH y SUAF tendrán asignada una fecha específica de acuerdo con el último número de su documento.