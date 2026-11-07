7 de noviembre de 2026 Inicio
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Así quedó el calendario de pagos de ANSES tras los feriados definidos por la visita del Papa

La entidad previsional modificó el calendario de pagos del mes por los asuetos y el cierre bancario de cinco días. Cuándo cobran los jubilados, pensionados y titulares de AUH según la terminación del DNI.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el calendario de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el calendario de pagos.
  • ANSES unificó el inicio de los pagos de noviembre para el miércoles 11.
  • Las entidades bancarias permanecerán sin atención presencial entre el 6 y el 10 de noviembre.
  • Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobrarán según un cronograma organizado por terminación de DNI.
  • Las operaciones digitales y las consultas a través de Mi ANSES continuarán disponibles.

Así queda el calendario de pagos de la Administración de la Seguridad Social (ANSES) con los feriados por el Papa en Argentina de noviembre 2026: la entidad previsional modificó el inicio del calendario de cobros de noviembre por el cierre de los bancos durante cinco días consecutivos. Cómo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de AUH según la terminación del DNI.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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El calendario de pagos del mes tendrá modificaciones debido a una interrupción de cinco días consecutivos en la atención presencial de los bancos. La medida responde a la combinación de feriados, jornadas no laborables y el Día del Empleado Bancario.

Ante este escenario, ANSES reorganizó el comienzo de las acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, que comenzarán a cobrar a partir del miércoles 11 de noviembre. Los usuarios podrán realizar consultas, transferencias y otras operaciones habituales mediante cajeros automáticos, home banking y billeteras virtuales. También podrán ingresar a Mi ANSES para consultar información sobre sus prestaciones.

¿Cómo queda el cronograma de pagos para jubilados y pensionados?

Los jubilados y pensionados tendrán un calendario organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El nuevo esquema contempla las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 5 a 9: continuarán cobrando a partir de la semana siguiente.

Pensiones No Contributivas (PNC) y haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

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