11 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Hasta cuándo se queda el papa León XIV en Sudamérica

El Sumo Pontífice llegó a Perú tras sus viajes a Uruguay y Argentina, por lo que continúa su itinerario. Luego, emprenderá el regreso y reanudará sus actividades en el Vaticano.

Por
El papa León XIV y una histórica gira en Sudamérica.

El papa León XIV y una histórica gira en Sudamérica.

REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El papa León XIV llegó a Perú después de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudamérica, por lo que regresó al país en el que construyó una parte de su trayectoria en la Iglesia Católica. Su estadía se extenderá hasta el lunes y comprenderá una intensa agenda con varios discursos, misas y reuniones.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú.
Te puede interesar:

Keiko Fujimori viajará a China durante la visita del Papa a Perú: "Tengo obligaciones que cumplir"

La estadía en Perú es el último punto del viaje por Sudamérica de León XIV, después de su gira en Uruguay y Argentina, donde fue despedido este miércoles por el presidente Javier Milei tras una histórica misa en Luján a la que asistieron más de tres millones de personas.

La primera parada fue en el país uruguayo, donde permaneció tres días y cerró su visita en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicada en Florida. Durante la misa, pronunció una homilía centrada en la transmisión de la fe dentro del ámbito familiar, la memoria histórica de las naciones y el papel fundamental que cumplen tanto mujeres como hombres en el hogar y en la sociedad.

El papa León XIV.

El papa León XIV.

En tanto, este miércoles se despidió con una masiva ceremonia en Luján, donde destacó la importancia de llevar la palabra de Dios, brindando el mensaje más importante para la nación. "El ultimo paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y anuncien la alegría del Evangelio: Argentina, levántate y camina. Ama. Si callas, calla con amor; si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, hazlo por amor", expresó.

La gira de León XIV en Perú comprenderá una intensa agenda con distintos discursos, misas y reuniones. Se trata de su regreso al país en el que mantiene una estrecha relación después de desempeñarse como cardenal y misionero con su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost.

Hasta cuándo se queda el papa León XIV en Perú

El Sumo Pontífice permanecerá en Perú hasta el lunes 16, cuando finalizará su gira en Sudamérica y regresará a Roma para reanudar sus actividades en el Vaticano. Luego, el 18 de noviembre presidirá la tradicional Audiencia General en la Plaza de San Pedro y celebrará la Santa Misa por la Dedicación de la Basílica de San Pedro.

En tanto, el 22 de noviembre encabezará el rezo dominical del Ángelus desde el Palacio Apostólico y el 25 realizará otra Audiencia General. Además, continuará su recuperación después de haber sido intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar en octubre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV llegó a Perú.

León XIV llegó a Perú tras su visita a la Argentina e iniciará la gira en su tierra adoptiva

La triste noticia que recibió el papa León.

La muerte que golpea al Papa en medio de su visita a Argentina: "Fue notificado"

play

Cómo eligieron a los presos que participaron del encuentro con el papa León XlV

Pampita peregrinó hacia Lujan y aseguran que protagonizó un enfrentamiento que se hizo viral.

Escándalo con Pampita en la misa del papa León XIV: aseguran que un grupo de fieles la habría echado del lugar

Tomás Eduardo Natenzon tiene 25 años y es bombero voluntario.

Declaró el bombero que intentó llegar al escenario del Papa con credenciales falsas y por ahora seguirá detenido

Robert Prevost antes de ser Papa en Piura, Perú. A la derecha, Diego Armando Maradona iluminado.
play

Cuál es la canción favorita del papa León XIV y que inmortalizó Diego Maradona

Rating Cero

Pibes Chorros llega a Coachella y compartirán escenario con Madonna, Dua Lipa y Tame Impala. 

Pibes Chorros tocará en el festival de Coachella: "¡Nos vemos en el desierto, wachines!"

Vicky Xipolitakis celebró la resolución de la Justicia: que debe cumplir Javier Naselli.

Vicky Xipolitakis celebró el fallo contra su exmarido Javier Naselli tras años de denuncias: "Se hizo justicia"

La justicia pidió otro informe.

Giro inesperado en la denuncia de Wanda contra Icardi: las contradicciones que investiga la Justicia

Don Omar tiene 48 años y es uno de los máximos exponentes del regueton en el mundo.

Preocupación por la salud de Don Omar: volvió a suspender su gira por indicación médica

Norberto Marcos y Fátima Florez.

Norberto Marcos y Fátima Florez se reconciliaron y el productor terminó internado por presión alta

Conmoción por la muerte de Marcos Camino: el llanto de Marcela Baños al recordarlo.

Marcela Baños rompió en llanto al recordar a Marcos Camino tras su inesperada muerte: "Estoy en shock"

últimas noticias

Loan Peña se encuentra desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: el testimonio de una trabajadora social comprometió a dos de los acusados

Hace 12 minutos
Justo Fernando Barrientos, el único imputado por el triple lesbicidio en Barracas.

Triple lesbicidio en Barracas: la defensa de Barrientos pidió la absolución porque "no se comprobó" la autoría

Hace 17 minutos
Uruguay, dirigido por Diego Forlán, visita a la Argentina este viernes en La Bombonera por la fecha FIFA.

Diego Forlán agitó la previa del partido con la Selección argentina: "Por más amistosos que sean..."

Hace 24 minutos
Pibes Chorros llega a Coachella y compartirán escenario con Madonna, Dua Lipa y Tame Impala. 

Pibes Chorros tocará en el festival de Coachella: "¡Nos vemos en el desierto, wachines!"

Hace 26 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 12 de noviembre

Hace 30 minutos