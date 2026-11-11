Hasta cuándo se queda el papa León XIV en Sudamérica El Sumo Pontífice llegó a Perú tras sus viajes a Uruguay y Argentina, por lo que continúa su itinerario. Luego, emprenderá el regreso y reanudará sus actividades en el Vaticano. Por Agregar C5N en









El papa León XIV y una histórica gira en Sudamérica. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El papa León XIV llegó a Perú después de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudamérica, por lo que regresó al país en el que construyó una parte de su trayectoria en la Iglesia Católica. Su estadía se extenderá hasta el lunes y comprenderá una intensa agenda con varios discursos, misas y reuniones.

La estadía en Perú es el último punto del viaje por Sudamérica de León XIV, después de su gira en Uruguay y Argentina, donde fue despedido este miércoles por el presidente Javier Milei tras una histórica misa en Luján a la que asistieron más de tres millones de personas.

La primera parada fue en el país uruguayo, donde permaneció tres días y cerró su visita en la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicada en Florida. Durante la misa, pronunció una homilía centrada en la transmisión de la fe dentro del ámbito familiar, la memoria histórica de las naciones y el papel fundamental que cumplen tanto mujeres como hombres en el hogar y en la sociedad.

El papa León XIV. En tanto, este miércoles se despidió con una masiva ceremonia en Luján, donde destacó la importancia de llevar la palabra de Dios, brindando el mensaje más importante para la nación. "El ultimo paso es el envío a la misión. Vayan y anuncien porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y anuncien la alegría del Evangelio: Argentina, levántate y camina. Ama. Si callas, calla con amor; si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, hazlo por amor", expresó.

La gira de León XIV en Perú comprenderá una intensa agenda con distintos discursos, misas y reuniones. Se trata de su regreso al país en el que mantiene una estrecha relación después de desempeñarse como cardenal y misionero con su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost.