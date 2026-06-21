21 de junio de 2026 Inicio
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Así es el pago de junio 2026 para las Becas Progresar de ANSES

Desde el organismo previsional y distintos sectores oficialistas aclararon que el programa continúa vigente y no fue dado de baja.

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Pago de las Becas Progresar de ANSES.

Pago de las Becas Progresar de ANSES.

  • El Gobierno y ANSES confirmaron que las Becas Progresar siguen vigentes durante 2026 sin interrupciones.
  • Las dudas surgieron por el cronograma de junio, pero el organismo aseguró que los pagos están garantizados.
  • El monto del beneficio no tuvo actualizaciones pese a la inflación, aunque se mantiene su continuidad.
  • En junio cobran estudiantes aprobados, con pagos automáticos según cronograma por DNI y posibles montos acumulados.

Pese a las versiones que circularon en redes sociales y generaron preocupación entre los estudiantes, el Gobierno nacional y ANSES ratificaron que el programa Becas Progresar continúa vigente durante 2026. Desde fuentes oficiales señalaron que la asistencia económica seguirá abonándose con normalidad y que los beneficiarios mantienen garantizada la continuidad del beneficio.

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Las dudas surgieron principalmente por la complejidad del cronograma de pagos de junio, un mes en el que ANSES debe afrontar simultáneamente la liquidación de jubilaciones, aguinaldos y diversos programas sociales. Esta situación alimentó especulaciones sobre posibles demoras o suspensiones de las becas, aunque el organismo previsional aclaró que los fondos necesarios para cumplir con los pagos ya se encuentran previstos.

Al mismo tiempo, persisten los reclamos de los beneficiarios debido a que el monto de las Becas Progresar permanece sin modificaciones desde el inicio de la actual gestión. Si bien el valor de la prestación no registró actualizaciones frente al avance de la inflación, la confirmación de su continuidad representa un alivio para miles de estudiantes que utilizan este ingreso para afrontar gastos vinculados a sus estudios y formación académica.

Quiénes reciben el pago de las Becas Progresar de ANSES en junio 2026

El pago de las Becas Progresar de junio de 2026 alcanza a los estudiantes que completaron su inscripción en la primera convocatoria del año y obtuvieron la aprobación correspondiente tras la evaluación de los requisitos académicos y socioeconómicos. Dentro de este grupo se encuentran los beneficiarios de las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo. Quienes deseen verificar si forman parte de la liquidación pueden consultar su situación a través de mi ANSES o revisar la Certificación Negativa emitida por el organismo.

Durante este mes, además, numerosos estudiantes percibirán montos acumulados debido a demoras en la validación de sus solicitudes. Los beneficiarios que recibieron recientemente la confirmación definitiva del alta cobrarán en una sola acreditación las cuotas correspondientes a meses anteriores, lo que puede representar sumas significativamente más altas que las habituales. Los depósitos se efectúan de manera automática en las cuentas bancarias o billeteras virtuales registradas, siguiendo el cronograma de pagos establecido según la terminación del DNI de cada titular.

Cómo se cobran las Becas Progresar de ANSES en junio 2026

Las Becas Progresar de junio de 2026 se abonan de manera automática mediante la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por cada estudiante al momento de la inscripción. Para organizar las acreditaciones, ANSES y el Ministerio de Capital Humano establecieron un cronograma escalonado según la terminación del DNI de los beneficiarios. Debido al feriado nacional de mediados de mes, el calendario registró una breve pausa antes de retomar las acreditaciones previstas. Quienes deseen confirmar la fecha de cobro o verificar si el pago ya fue depositado pueden consultar la información ingresando con su Clave de la Seguridad Social en mi ANSES o a través de la aplicación Mi Argentina.

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