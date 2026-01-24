Esta es la nueva función que tiene Cuenta DNI para los dólares y es furor en 2026 La app suma una herramienta clave para operar divisas. Todo se gestiona desde el celular. Por + Seguir en







Quienes todavía no cuenten con una cuenta en dólares pueden iniciar la apertura directamente desde la app.

Cuenta DNI incorporó en 2026 la posibilidad de comprar, vender y transferir dólares directamente desde la app.

La función está disponible para usuarios con caja de ahorro en dólares del Banco Provincia, con operatoria simple y digital.

Quienes no tengan cuenta en moneda extranjera pueden abrirla desde la aplicación, con alta en hasta dos días hábiles.

El nuevo servicio convive con los descuentos de enero, sin modificar las promociones vigentes por rubro y día. Cuenta DNI sumó en 2026 una herramienta que aumenta de forma notable las posibilidades de la app. Ahora la billetera digital del Banco Provincia permite comprar, vender y transferir dólares de manera directa, sin salir del celular. Esta actualización refuerza su perfil, el cual viene incorporando mejoras en créditos, reintegros y servicios para millones de usuarios.

A diferencia de otras novedades vinculadas al consumo, esta función no está asociada a promociones en supermercados ni a descuentos en cadenas comerciales. Se trata de una prestación financiera pensada para simplificar la operatoria con moneda extranjera y concentrar más gestiones dentro de una misma plataforma.

cuenta dni Cuenta DNI Qué función lanzó Cuenta DNI para operar con dólares La nueva opción habilita la compra, venta y envío de dólares desde la aplicación para quienes tengan caja de ahorro en moneda extranjera en el Banco Provincia. La operatoria se realiza desde el menú principal, eligiendo la alternativa correspondiente, definiendo el monto y confirmando la transacción de forma inmediata.

Quienes todavía no cuenten con una cuenta en dólares pueden iniciar la apertura directamente desde la app, aceptando las condiciones y costos del servicio. El alta demora hasta dos días hábiles y, una vez habilitada, la persona puede manejar divisas con la misma lógica que utiliza para transferencias en pesos. Las operaciones de compra y venta están disponibles en días hábiles, de 10 a 15, sin cargos adicionales por el uso de la aplicación.

Las ferias y mercados bonaerenses cuentan con un 40% de beneficio todos los días, con un límite semanal de $6.000, al igual que los locales ubicados dentro de universidades provinciales. A esto se suman marcas gastronómicas y balnearios del verano, con un 25% de reintegro diario y un tope de $10.000 por semana por firma.