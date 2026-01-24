La reacción de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "No voy a poder evitarlo" La locutora y novia del reconocido actor brindó sus sensaciones tras el inesperado encuentro entre Bal y la actriz, quienes fueron una de las parejas más celebradas del espectáculo argentino. + Seguir en







Fede Bal y Laurita Fernández se reencontraron y estallaron los rumores de regreso.

El inesperado reencuentro en Mar del Plata entre Fede Bal y Laurita Fernández, una de las parejas más recordadas del espectáculo argentino, provocó un revuelo en el ambiente. La locutora y actual novia del actor, Evelyn Botto, rompió el silencio y contó sus sensaciones ante lo sucedido.

En diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre, que se emite por El Nueve, Botto desdramatizó la situación y se mostró comprensiva: "Yo también quería verlos juntos, a ver qué pasa, ¿entendés?”, relató la artista, bajándole el tono a la polémica.

La conductora que trabaja en el canal de streaming Olga contó que Fede Bal le avisó de antemano que el encuentro iba a suceder y ella no solo lo entendió, sino que lo alentó. “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces yo le dije: ‘Hacelo, me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo’”, aseguró entre risas.

Embed Evelyn Botto sobre Laurita Fernandez pic.twitter.com/yGieOkIYLw — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 24, 2026 “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento. Entiendo que la gente tiene un especial interés en lo que pase a su alrededor. No voy a poder evitarlo, me tengo que acostumbrar y llevarlo de la mejor manera posible”, explicó la actual pareja del actor e hijo de Carmen Barbieri.

Sin embargo, la actriz también fue sincera y reveló lo difícil que es la exposición mediática y el día a día en la relación con Fede Bal: “Te quiero pedir disculpas. La otra vez no te respondí bien. Me pasa que no sé manejar esto, me pongo muy nerviosa, me genera mucha ansiedad”, precisó Botto.