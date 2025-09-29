Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es Esta medida busca facilitar la inclusión de sectores con ingresos limitados, ofreciendo una alternativa más accesible al régimen tradicional. Por







El sistema jubilatorio argentino ha incorporado una modalidad que permite a ciertos trabajadores acceder a sus beneficios previsionales con menores costos. La nueva categoría especial del Monotributo, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

A través de esta modalidad, se busca promover la formalización laboral y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la jubilación y la cobertura médica. Aunque no se trata de un régimen universal, los beneficiarios de programas sociales específicos tienen la posibilidad de inscribirse en esta categoría.

El Monotributo Social es una categoría en la que los contribuyentes no deben abonar el impuesto, ya que este está cubierto por el organismo, y únicamente se paga el 50% del aporte a la obra social. Los beneficiarios pueden acceder a coberturas de salud, emitir facturas y participar en el sistema de jubilaciones.

Este régimen está destinado a personas mayores de 18 años que desarrollan una sola actividad económica de manera independiente. También incluye a quienes trabajan en relación de dependencia con un salario bruto inferior al haber mínimo jubilatorio, así como a quienes forman parte de cooperativas de trabajo que cuenten con al menos seis asociados.