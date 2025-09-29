Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

El sistema jubilatorio argentino ha incorporado una modalidad que permite a ciertos trabajadores acceder a sus beneficios previsionales con menores costos. La nueva categoría especial del Monotributo, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
A través de esta modalidad, se busca promover la formalización laboral y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la jubilación y la cobertura médica. Aunque no se trata de un régimen universal, los beneficiarios de programas sociales específicos tienen la posibilidad de inscribirse en esta categoría.
El Monotributo Social es una categoría en la que los contribuyentes no deben abonar el impuesto, ya que este está cubierto por el organismo, y únicamente se paga el 50% del aporte a la obra social. Los beneficiarios pueden acceder a coberturas de salud, emitir facturas y participar en el sistema de jubilaciones.
Este régimen está destinado a personas mayores de 18 años que desarrollan una sola actividad económica de manera independiente. También incluye a quienes trabajan en relación de dependencia con un salario bruto inferior al haber mínimo jubilatorio, así como a quienes forman parte de cooperativas de trabajo que cuenten con al menos seis asociados.
Cómo inscribirse al Monotributo Social de ARCA
Para adherirse al Monotributo Social, los contribuyentes deben seguir estos pasos:
-
Acceder a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
-
Escribir “monotributo social” en el buscador para localizar el trámite.
-
Seleccionar la opción “Solicitud de inscripción o modificación al monotributo social” y hacer clic en “Iniciar trámite” a través de ARCA, utilizando la clave fiscal nivel 3, que se puede obtener en ARCA o mediante la app Mi ARCA Móvil.
-
Completar la información requerida y aceptar el trámite.