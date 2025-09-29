29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Esta medida busca facilitar la inclusión de sectores con ingresos limitados, ofreciendo una alternativa más accesible al régimen tradicional.

Por
Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA


Pexels

El sistema jubilatorio argentino ha incorporado una modalidad que permite a ciertos trabajadores acceder a sus beneficios previsionales con menores costos. La nueva categoría especial del Monotributo, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos.  
Te puede interesar:

ARCA confirmó cuál es el monto límite de transferencias en octubre 2025

A través de esta modalidad, se busca promover la formalización laboral y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la jubilación y la cobertura médica. Aunque no se trata de un régimen universal, los beneficiarios de programas sociales específicos tienen la posibilidad de inscribirse en esta categoría.

De qué se trata el Monotributo Social de ARCA

monotributo
Los nuevos límites para adherirse al Monotributo Social.

Los nuevos límites para adherirse al Monotributo Social.

El Monotributo Social es una categoría en la que los contribuyentes no deben abonar el impuesto, ya que este está cubierto por el organismo, y únicamente se paga el 50% del aporte a la obra social. Los beneficiarios pueden acceder a coberturas de salud, emitir facturas y participar en el sistema de jubilaciones.

Este régimen está destinado a personas mayores de 18 años que desarrollan una sola actividad económica de manera independiente. También incluye a quienes trabajan en relación de dependencia con un salario bruto inferior al haber mínimo jubilatorio, así como a quienes forman parte de cooperativas de trabajo que cuenten con al menos seis asociados.

Cómo inscribirse al Monotributo Social de ARCA

Para adherirse al Monotributo Social, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

  1. Acceder a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

  2. Escribir “monotributo social” en el buscador para localizar el trámite.

  3. Seleccionar la opción “Solicitud de inscripción o modificación al monotributo social” y hacer clic en “Iniciar trámite” a través de ARCA, utilizando la clave fiscal nivel 3, que se puede obtener en ARCA o mediante la app Mi ARCA Móvil.

  4. Completar la información requerida y aceptar el trámite.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA comenzó con la devolución de los pagos en dólares como Netflix, Spotify y más: cómo pedirlos

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Cómo consultar la devolución de percepciones de ARCA y cobrar el reintegro

El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

Fin de las "retenciones cero": qué alícuota vuelve a pagar cada grano

Conocé las consecuencias de no pagar el Monotributo en tiempo y forma, y las opciones de pago que da ARCA.

Venció el 22 de septiembre: qué pasa si no pagaste el monotributo de ARCA

Rating Cero

La actriz confesó que su interpretación fue un trabajo de empatía más que de actuación.

La impresionante transformación de Flor Peña para una producción de Netflix

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.
play

No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Tini volvió a sorprender con un nuevo look.

El look urbano de Tini Stoessel que fue furor: le dio el toque con unos borcegos divinos

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.

Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

últimas noticias

Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos

Hace 4 minutos
El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita temporal de retenciones

El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita temporal de retenciones

Hace 7 minutos
Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Hace 22 minutos
Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

Hace 36 minutos
play

Kicillof catalogó el triple crimen de Varela como un "narcofemicidio": "Es un hecho federal"

Hace 47 minutos