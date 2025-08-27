Esta es la decisión clave que tomó ARCA para los monotributistas y que todos deben saber Conocer a tiempo las novedades evita inconvenientes y permite cumplir en forma correcta con las normativas vigentes. Por







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó una nueva medida que impacta de lleno en los contribuyentes inscriptos en el Monotributo, generando atención entre quienes deben cumplir con este régimen. La decisión se presenta como un punto clave dentro del calendario fiscal.

Las disposiciones vinculadas al monotributo suelen estar ligadas a actualizaciones de categorías, plazos de pago o modificaciones en los procedimientos. Ahora, se informó un cambio novedoso que está vinculado con el trámite de recategorización.

Si un contribuyente no realiza la recategorización en tiempo y forma, ya sea por olvido o porque considera que no superó los topes de facturación, ARCA puede hacerlo de oficio. Esto implica que se lo ubique en una categoría superior, con el consiguiente aumento en la cuota a pagar.