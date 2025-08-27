27 de agosto de 2025 Inicio
Esta es la decisión clave que tomó ARCA para los monotributistas y que todos deben saber

Conocer a tiempo las novedades evita inconvenientes y permite cumplir en forma correcta con las normativas vigentes.

Por
Conocé las últimas novedades de ARCA para los monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó una nueva medida que impacta de lleno en los contribuyentes inscriptos en el Monotributo, generando atención entre quienes deben cumplir con este régimen. La decisión se presenta como un punto clave dentro del calendario fiscal.

ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA
ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA: todos los cambios

Las disposiciones vinculadas al monotributo suelen estar ligadas a actualizaciones de categorías, plazos de pago o modificaciones en los procedimientos. Ahora, se informó un cambio novedoso que está vinculado con el trámite de recategorización.

Qué decisión tomó ARCA que afecta a todos los monotributistas

Monotributo ARCA
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Si un contribuyente no realiza la recategorización en tiempo y forma, ya sea por olvido o porque considera que no superó los topes de facturación, ARCA puede hacerlo de oficio. Esto implica que se lo ubique en una categoría superior, con el consiguiente aumento en la cuota a pagar.

Por ese motivo, lo más recomendable es cumplir con el trámite en los plazos establecidos y llevar un control estricto de los parámetros. ARCA implementó diversas modificaciones y supervisa de cerca la facturación, las recategorizaciones y los consumos, por lo que resulta clave que los monotributistas administren su actividad con precisión para evitar sanciones o ajustes inesperados.

