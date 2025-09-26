Cuál es la aplicación que te permite ahorrar hasta un 25% en tus compras del Dutty Free Una app gratuita permite acceder a rebajas en los free shops argentinos. Además, suma ventajas adicionales para viajeros frecuentes. Por







Club A Volta se convirtió en una de las formas más prácticas de ahorrar en el free shop.

Para los viajeros argentinos, pasar por el Duty Free antes de embarcar es casi un ritual. Perfumes, bebidas, accesorios y cosméticos se destacan por sus precios más convenientes en comparación con los que se suelen encontrar en tiendas y supermercados, pero ahora existe una herramienta que permite estirar aún más el presupuesto y obtener descuentos adicionales.

Se trata de una aplicación gratuita que ya es tendencia entre turistas. Con solo registrarse y generar un código QR, los usuarios pueden conseguir hasta un 25% de ahorro en sus compras en los free shops vinculados a Beauty Free. Este beneficio incluye tanto rebajas online, como descuentos en caja, lo que convierte a la app en un recurso muy importante para quienes buscan gastar menos en sus viajes.

Duty Free

Qué aplicación tiene 25% de descuento en las compras del Dutty Free La aplicación en cuestión es Club A Volta, disponible tanto en App Store como en Google Play. Su principal ventaja es el 20% de descuento en pedidos online hechos a través de la plataforma, siempre que los productos no estén incluidos en otras promociones vigentes. A ese ahorro se suma un 5% adicional en el momento de pagar, mostrando el QR personal generado por la app.

Además, ofrece el sistema Reserve & Collect, que permite reservar productos desde el celular y retirarlos en el aeropuerto justo antes del vuelo, evitando demoras y cargas innecesarias. La app también cuenta con un esquema de membresías (Silver, Gold y Platinum) que otorgan beneficios extra, como descuentos en alquiler de autos, acceso a salas VIP o rebajas en restaurantes asociados.