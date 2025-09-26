Cuál es la aplicación que te permite ahorrar hasta un 25% en tus compras del Dutty Free

Para los viajeros argentinos, pasar por el Duty Free antes de embarcar es casi un ritual. Perfumes, bebidas, accesorios y cosméticos se destacan por sus precios más convenientes en comparación con los que se suelen encontrar en tiendas y supermercados, pero ahora existe una herramienta que permite estirar aún más el presupuesto y obtener descuentos adicionales.
Se trata de una aplicación gratuita que ya es tendencia entre turistas. Con solo registrarse y generar un código QR, los usuarios pueden conseguir hasta un 25% de ahorro en sus compras en los free shops vinculados a Beauty Free. Este beneficio incluye tanto rebajas online, como descuentos en caja, lo que convierte a la app en un recurso muy importante para quienes buscan gastar menos en sus viajes.
Qué aplicación tiene 25% de descuento en las compras del Dutty Free
La aplicación en cuestión es Club A Volta, disponible tanto en App Store como en Google Play. Su principal ventaja es el 20% de descuento en pedidos online hechos a través de la plataforma, siempre que los productos no estén incluidos en otras promociones vigentes. A ese ahorro se suma un 5% adicional en el momento de pagar, mostrando el QR personal generado por la app.
Además, ofrece el sistema Reserve & Collect, que permite reservar productos desde el celular y retirarlos en el aeropuerto justo antes del vuelo, evitando demoras y cargas innecesarias. La app también cuenta con un esquema de membresías (Silver, Gold y Platinum) que otorgan beneficios extra, como descuentos en alquiler de autos, acceso a salas VIP o rebajas en restaurantes asociados.