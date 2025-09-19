19 de septiembre de 2025 Inicio
Cuenta DNI activa nuevamente el descuento en carnicerías en septiembre 2025: cuándo aprovecharlo

La aplicación del Banco Provincia vuelve a habilitar rebajas en diversas tiendas durante septiembre. Los usuarios podrán aprovechar un reintegro importante en la segunda fecha del mes.

El beneficio solo aplica si el pago se hace con dinero disponible en la app.
El beneficio solo aplica si el pago se hace con dinero disponible en la app.

Cuenta DNI del Banco Provincia lanza otra edición de su promoción más esperada: el beneficio en carnicerías, tiendas de pollo y pescaderías adheridas. La nueva fecha programada para septiembre ofrece un 35% de reintegro y permite alcanzar un ahorro de hasta $6.000 por jornada, siempre que el pago se realice a través del código QR o con la Clave DNI.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
Esta billetera virtual ofrece $8.000 de reintegro por día durante septiembre 2025: cómo aprovecharlo

Este beneficio corresponde a la segunda jornada de descuentos del mes y representa una oportunidad clave para quienes buscan aliviar el gasto en productos de consumo diario. Al igual que en ocasiones anteriores, el monto de devolución se acredita de manera automática en la cuenta asociada a la billetera digital.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Segunda fecha: cómo es el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

El sábado 20 de septiembre, los usuarios de la billetera digital podrán acceder a un 35% de descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías que participan de la promoción. El tope máximo de devolución será de $6.000 por persona y se alcanza con compras de $17.000. Este reintegro se acreditará luego de realizar la operación en los locales adheridos.

Hay que destacar que el beneficio solo aplica si el pago se hace con dinero disponible en la app, ya sea escaneando un código QR o utilizando la Clave DNI. Quedan excluidos los pagos con tarjetas de crédito, débito u otras billeteras digitales como Mercado Pago.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Además del reintegro en carnicerías, la aplicación de Banco Provincia mantiene otras promociones durante el mes:

  • 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope de $4.000.
  • 40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días, con un tope de $6.000 por semana.
  • 40% en universidades bonaerenses adheridas, todos los días, con el mismo límite de $6.000 semanales.
  • 40% en la compra y recarga de garrafas, disponible todos los días, con un tope mensual de $12.000.
  • 3 cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimenticios, todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.
