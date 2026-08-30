Cuál es el beneficio de ANSES para desempleados que continúa en septiembre 2026 El organismo previsional informó las condiciones y valores establecidos para quienes pueden acceder a esta asistencia económica. Por Agregar C5N en









Este es el beneficio que otorga ANSES para desempleados en septiembre de 2026.

ANSES mantiene en septiembre la Prestación por Desempleo para trabajadores que perdieron su empleo.

El beneficio incluye un pago mensual y otros derechos durante el período de cobro.

Para solicitarlo, es necesario cumplir determinadas condiciones laborales y contar con aportes previos.

El monto se calcula según el salario anterior y tiene límites vinculados al Salario Mínimo Vital y Móvil. La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció las condiciones para acceder a la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores que quedaron sin empleo. El programa contempla un monto mensual de hasta $372.400, además de otros beneficios durante el período de cobro.

La asistencia no se limita al pago de una suma de dinero. Quienes acceden a la prestación también pueden mantener la cobertura de la obra social, mientras que el tiempo durante el cual reciben el beneficio se computa para los aportes previsionales.

La prestación mensual otorgada por ANSES está destinada a quienes perdieron su empleo. Freepik Así es la Prestación por Desempleo de ANSES en septiembre 2026 La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado que perdieron su empleo. Para acceder al beneficio, la situación laboral debe encuadrarse en alguna de estas circunstancias:

Despedido sin causa justa.

Finalización de contrato.

Quiebre o cierre de la empresa.

Renuncia por causas justificadas. Para acceder a la prestación, es necesario contar con una determinada cantidad de aportes previos:

Permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos 3 años.

Eventuales o de temporada: mínimo 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año. Este es el monto que otorga ANSES por la Prestación por Desempleo. Freepik El monto de la Prestación por Desempleo varía según cada trabajador. Para determinarlo, se toma como referencia el 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses, aunque existen topes relacionados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a $376.600, la Prestación por Desempleo tendrá nuevos montos durante agosto: Monto mínimo: la prestación no podrá ser inferior al 50% del SMVM , por lo que el monto será de $188.300 .

, por lo que el monto será de . Monto máximo: el beneficio no podrá superar el 100% del SMVM, por lo que el tope quedará fijado en $376.600.