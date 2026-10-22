Por la crisis cerró su carnicería, los desalojaron y ahora duermen en la calle: "Estamos a la deriva"

La historia de Tino y Romina refleja la crisis económica que atraviesa el país: por la baja del consumo tuvieron que cerrar su carnicería, fueron desalojados y ahora duermen en la calle en la puerta de un local de comidas rápidas en Colegiales. Los vecinos de la zona armaron una cuenta en redes sociales para contar la realidad que ambos viven y piden ayuda para poder afrontar gastos.
El periodista Adrián Salonia habló con Tino y Romina desde Álvarez Thomas y Federico Lacroze, donde ambos duermen en la puerta de un local de Mc Donalds. "Tuve que cerrar, no se vendía, bajaron las ventas, tenía muchos gastos muchos empleados. Vendí un departamento, me quedé trabajando con mis hijas. Eso duró muy poco tiempo, por fuerza mayor tuve que cerrar", contó.
Durante más de 20 años la carnicería de Tino se ubicó en el barrio de Colegiales, ahora los vecinos lo reconocen cuando lo ven en la calle y se organizaron para ayudarlos. "Dormimos sentados, la pasamos ahi. Nunca pasamos una situación así, es muy duro", contó Romina.
"No teníamos para comprar y pasamos hambre", añadió Tino. Ambos contaron que a sus dos hijos tuvieron que llevarlos con su hermana para que puedan vivir bajo un techo, mientras que sus dos hijas mayores se fueron a vivir con sus novios. Para poder ayudarlos dejaron un número de teléfono 1168482029 y el alias carniceria.tino donde la gente puede aportar por mínimo que sea.