22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Por la crisis cerró su carnicería, los desalojaron y ahora duermen en la calle: "Estamos a la deriva"

Tino y Romina tenían un local en Colegiales, pero se vieron obligados a bajar la persiana y tuvieron que dejar a sus dos hijos al cuidado de su hermana. "Nunca pasamos una situación así, es muy duro", contaron. Los vecinos de la zona armaron una cuenta para recolectar dinero.

Por
Romina y Tino hablaron con Adrián Salonia.

La historia de Tino y Romina refleja la crisis económica que atraviesa el país: por la baja del consumo tuvieron que cerrar su carnicería, fueron desalojados y ahora duermen en la calle en la puerta de un local de comidas rápidas en Colegiales. Los vecinos de la zona armaron una cuenta en redes sociales para contar la realidad que ambos viven y piden ayuda para poder afrontar gastos.

Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

El periodista Adrián Salonia habló con Tino y Romina desde Álvarez Thomas y Federico Lacroze, donde ambos duermen en la puerta de un local de Mc Donalds. "Tuve que cerrar, no se vendía, bajaron las ventas, tenía muchos gastos muchos empleados. Vendí un departamento, me quedé trabajando con mis hijas. Eso duró muy poco tiempo, por fuerza mayor tuve que cerrar", contó.

Durante más de 20 años la carnicería de Tino se ubicó en el barrio de Colegiales, ahora los vecinos lo reconocen cuando lo ven en la calle y se organizaron para ayudarlos. "Dormimos sentados, la pasamos ahi. Nunca pasamos una situación así, es muy duro", contó Romina.

"No teníamos para comprar y pasamos hambre", añadió Tino. Ambos contaron que a sus dos hijos tuvieron que llevarlos con su hermana para que puedan vivir bajo un techo, mientras que sus dos hijas mayores se fueron a vivir con sus novios. Para poder ayudarlos dejaron un número de teléfono 1168482029 y el alias carniceria.tino donde la gente puede aportar por mínimo que sea.

Noticias relacionadas

La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

El Papa León XIV saliendo del hospital tras su operación.

La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre

Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn en la reunión anual del BID en República Dominicana.

El Gobierno obtuvo una garantía del BID por u$s200 millones para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes

play

Motín en comisaría porteña: internos tomaron a un policía de rehén y exigen la presencia del fiscal

La inversión sostenible pierde impulso en el país.

La inversión sostenible pierde impulso en Argentina y el financiamiento bancario cayó 17%

Rating Cero

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

últimas noticias

Luis Caputo y Federico Furiase.

El secretario de Finanzas negó el atraso cambiario y descartó la volatilidad del dólar en 2027

Hace 11 minutos
El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 14 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 33 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 35 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 57 minutos