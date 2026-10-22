Por la crisis cerró su carnicería, los desalojaron y ahora duermen en la calle: "Estamos a la deriva" Tino y Romina tenían un local en Colegiales, pero se vieron obligados a bajar la persiana y tuvieron que dejar a sus dos hijos al cuidado de su hermana. "Nunca pasamos una situación así, es muy duro", contaron. Los vecinos de la zona armaron una cuenta para recolectar dinero. Por Agregar C5N en









Romina y Tino hablaron con Adrián Salonia.

La historia de Tino y Romina refleja la crisis económica que atraviesa el país: por la baja del consumo tuvieron que cerrar su carnicería, fueron desalojados y ahora duermen en la calle en la puerta de un local de comidas rápidas en Colegiales. Los vecinos de la zona armaron una cuenta en redes sociales para contar la realidad que ambos viven y piden ayuda para poder afrontar gastos.

El periodista Adrián Salonia habló con Tino y Romina desde Álvarez Thomas y Federico Lacroze, donde ambos duermen en la puerta de un local de Mc Donalds. "Tuve que cerrar, no se vendía, bajaron las ventas, tenía muchos gastos muchos empleados. Vendí un departamento, me quedé trabajando con mis hijas. Eso duró muy poco tiempo, por fuerza mayor tuve que cerrar", contó.

"No sé de dónde saco fuerzas. Pienso en mis hijos y saco fuerzas para que no caigamos"@salonia_adrian



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/a9accqPBQH — C5N (@C5N) October 22, 2026 Durante más de 20 años la carnicería de Tino se ubicó en el barrio de Colegiales, ahora los vecinos lo reconocen cuando lo ven en la calle y se organizaron para ayudarlos. "Dormimos sentados, la pasamos ahi. Nunca pasamos una situación así, es muy duro", contó Romina.