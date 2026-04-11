11 de abril de 2026 Inicio
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Farmacéuticos advierten sobre una crisis sanitaria por el retraso de pagos del PAMI

"Tenemos prestaciones del mes de enero sin abonar", señaló Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, previo a calificar la situación como "crítica" y "muy delicada". “La cadena se rompe y el riesgo es real y concreto", alertó.

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La situación no da para más

"La situación no da para más", señaló la titular de COFA. 

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Las complicaciones económicas desatadas en el PAMI, con denuncias de recortes en la atención a jubilados y frenos en el pago a los prestadores, pone en alerta a los farmacéuticos de todo el país, quienes alertan sobre una una crisis sanitaria si la situación no se resuelve en el corto plazo.

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Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) aseguró este sábado que "tenemos prestaciones del mes de enero sin abonar", calificó el panorama como como "criticó" y alertó: “Es un tema que debe ser prioritario en la agenda del Estado, es algo de lo que hay que ocuparse y no pasa de este fin de semana".

“La situación hoy es delicada. Más de 10 mil farmacias del país están atravesando situaciones complejas. Hay un montón de gastos que son impostergables, tenemos que pagar los sueldos, cargas sociales, alquileres y hacemos todo lo posible para garantizar que el paciente acceda a los medicamentos”, describió Gómez en una entrevista por Radio Mitre, donde denunció que se rompió la cadena de pagos y los farmacéuticos no tienen forma de recomprar los distintos medicamentos a las droguerías si el PAMI no abona el dinero atrasado.

Farmacias Farmacia
Crisis en las farmacias por atraso en los pagos de PAMI.

Crisis en las farmacias por atraso en los pagos de PAMI.

En este sentido, habló de un riesgo "real" y "concreto": "Hoy estamos en esa situación en muchas de las farmacias del país. Es algo que afecta directamente al paciente y, en definitiva, por eso estamos advirtiendo que esta crisis pasa a ser una crisis sanitaria si no se resuelve en lo inmediato”.

“Lo que necesitamos, y claramente hoy no la tenemos, es una respuesta de cómo se resuelve esto y de qué manera PAMI va abonar estos atrasos para que se pueda seguir brindando la prestación”, remarcó la titular de COFA.

La situación actual, según recordó Gómez, fue advertida a comienzos de año donde no tuvieron respuesta alguna. "En enero esto se empezó a complejizar y hoy estamos en una situación donde hay muchas farmacias que ya tienen las cuentas cortadas. La situación no da para más, el cliente no da para más”, concluyó.

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