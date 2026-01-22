Consumo: las ventas en supermercados bajaron un 3,8% en noviembre y tuvieron su peor caída desde 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Censos registró el índice del undécimo mes de 2025, que también marcó un descenso interanual del 2,8%. Además, hubo bajas en los autoservicios mayoristas y centros de compras.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) expuso que las ventas en supermercados bajaron un 2,8% en noviembre de 2025 en la comparación interanual y un 3,8% con respecto a octubre. También detalló que se registraron caídas en los autoservicios mayoristas y los centros de compras.

En un informe, el Indec se refirió a la actividad comercial en los supermercados en el undécimo mes de 2025: "En noviembre de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 2,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta una variación positiva de 2,2% respecto a igual período de 2024".

"En noviembre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una disminución de 3,8% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior", agregó en esta línea.

En tanto, destacó el monto que se alcanzó en noviembre de 2025: "Las ventas totales a precios corrientes para noviembre de 2025, relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.211.327,2 millones de pesos , lo que representa un incremento de 21,2% respecto al mismo mes del año anterior".

En este marco, el Indec marcó los movimientos en distintos rubros. "En las ventas totales a precios corrientes, durante noviembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron 'Carnes', con 48,3% ; 'Alimentos preparados y rotisería', con 34,7%; 'Otros', con 31,4%; y 'Panadería', con 27,4%", señaló.

El organismo también se refirió a la cantidad de empleados en supermercados: "El personal ocupado total, en noviembre de 2025, alcanzó los 98.083 asalariados, de los cuales 10.900 poseen cargos jerárquicos, lo que representa el 11,1% del total de ocupados. El 88,9% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que suman un total de 87.183 ocupados".

Las ventas en autoservicios mayoristas y centros de compras bajaron en noviembre de 2025

Por otro lado, el Indec alertó que las ventas en autoservicios mayoristas se desplomó en noviembre de 2025 en la comparación interanual: "En noviembre de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 8,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta una caída de 7,7% respecto a igual período de 2024".

"En noviembre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra un aumento de 1,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior", indicó.

En tanto, detalló el monto alcanzado: "Las ventas totales a precios corrientes, para noviembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, sumaron 356.323,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 13,3% respecto al mismo mes del año anterior".

"En las ventas totales a precios corrientes, durante noviembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: 'Carnes', con 46,1%; 'Almacén', con 22,1%; 'Otros', con 13,3%; y 'Bebidas', con 10,2%", señaló el organismo.

Autoservicios mayoristas Bajaron las ventas en autoservicios mayoristas en la comparación interanual. X (@INDECArgentina)

También, con respecto a los centros de compras, marcaron que "las ventas totales a precios corrientes en noviembre de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 572.044,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 17,3% respecto al mismo mes del año anterior".

"Las ventas totales a precios constantes, en noviembre de 2025, alcanzaron un total de 6.587,6 millones de pesos, lo que representa una caída de 2,3% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas totales a precios corrientes en noviembre de 2025, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzaron un total de 178.366,8 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 20,8%", expresó el Indec.

En tal sentido, se refirieron a las distintas jurisdicciones: "En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de 184.210,7 millones de pesos, lo que constituye un aumento del 16,9% con relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de ventas a precios corrientes de 118.692,9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 15,5% respecto a noviembre de 2024".

"Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo alcanzaron los 37.996,7 millones de pesos, lo que representa un aumento de 18,8% respecto a igual mes del año anterior. Por último, la Región Norte y la Región Patagonia tuvieron un valor de 26.737,1 y 26.039,9 millones de pesos, con un aumento de 8,8% y 11,9%, respectivamente", marcó el organismo.