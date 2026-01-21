21 de enero de 2026 Inicio
La economía sigue sin repuntar y en noviembre sufrió su primera caída anual en 14 meses

La industria manufacturera cayó 8,2% y fue el sector que más incidió en el retroceso anual del EMAE.

Actividad económica. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el nivel de actividad económica disminuyó un 0,3% en noviembre de 2025 en comparación con octubre, por lo que interrumpió la racha de subas de los meses previos. Además, se registró una baja interanual de también el 0,3%.

El Indec detalló los índices de la balanza comercial.
La balanza comercial registró un superávit de más de u$s1.890 millones en diciembre de 2025

En un informe, el Indec detalló cuáles fueron los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el penúltimo mes de 2025. "Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en noviembre, entre los que se destacan Intermediación financiera (13,9% ia), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5% ia)", señaló el organismo.

Actividad económica noviembre 2025

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Explotación de minas y canteras (7%), Impuestos netos de subsidios (3,4%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Electricidad, gas y agua (1,6%), Enseñanza (0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (0,7%), Servicios sociales y de salud (0,6%), Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,4%) y Hoteles y restaurantes (0,3%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en febrero fueron Pesca (-25%), Industria manufacturera (-8,2%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%), Construcción (-2,3%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,6%).

Luis Caputo defendió el programa económico: "Es el camino para terminar con la inflación"

Tras conocerse el dato de inflación mayorista, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato que arrojó un 2,4% en diciembre y ratificó el programa de gobierno: "Es el camino para terminar con la inflación". Asimismo, el funcionario enfatizó: "Al igual que en el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años".

El titular del Palacio de Hacienda defendió el programa económico y resaltó que en 2025 la inflación mayorista fue la “más baja desde 2017”. En un mensaje en sus redes sociales, precisó que, de acuerdo a lo informado por el INDEC, “el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en diciembre una variación mensual de 2,4% y una variación interanual de 26,2%”. También, indicó que “los precios de los productos nacionales y de los importados presentaron una variación mensual de 2,4% y 1,7%, respectivamente”.

En ese sentido, Caputo aseguró que el resultado fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado.

Finalmente, el ministro enfatizó que “la dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación.

