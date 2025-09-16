16 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo se puede pagar el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Desde opciones tradicionales hasta canales digitales, cada método presenta sus propias particularidades y beneficios.

Conocé las formas de pago del Monotributo a ARCA

Conocé las formas de pago del Monotributo a ARCA


El cumplimiento de obligaciones fiscales es un tema que despierta atención constante entre los pequeños contribuyentes. En septiembre de 2025, los monotributistas que dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enfrentan un calendario de pagos que puede marcar la diferencia entre mantener su situación regularizada o generar inconvenientes administrativos.

Más allá de la rutina contable, conocer las alternativas disponibles para efectuar los pagos es un aspecto clave para planificar los movimientos financieros del mes. Cada mes, la consulta sobre cómo pagar el monotributo de ARCA se convierte en un tema recurrente en medios y plataformas de orientación fiscal.

En qué fecha se paga el monotributo de ARCA en septiembre 2025

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

Según ARCA, el lunes 22 de septiembre de 2025 vence el plazo para pagar la cuota del Monotributo. Los importes difieren según la categoría, tomando en cuenta la facturación y los aportes de cada contribuyente.

El organismo recomienda efectuar el pago con anticipación para evitar la acumulación de deudas por períodos impagos.

De qué forma se puede pagar el monotributo de ARCA en septiembre 2025

El sistema brinda distintas alternativas para abonar la cuota mensual, comenzando por la generación del Volante Electrónico de Pago (VEP) en el portal de ARCA, un paso necesario para habilitar cualquiera de las opciones disponibles.

Entre los medios de pago habilitados se incluyen:

  • Código QR: Se puede pagar mediante billeteras virtuales autorizadas escaneando el código.

  • Homebanking: La primera vez es necesario obtener la clave en un cajero automático; luego, el VEP se puede abonar desde la banca en línea.

  • Red Banelco: A través de Pago Mis Cuentas, ingresando con usuario y clave.

  • Aplicaciones oficiales: Desde ARCA Móvil o Mi Monotributo se puede cancelar la cuota y configurar débito automático para mayor comodidad.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Las escalas de facturación anual del monotributo vigentes para septiembre de 2025 son:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

