A partir de qué monto se paga Ganancias en ARCA en diciembre 2025

ARCA definió las nuevas cifras que modifican el cálculo del tributo para los trabajadores en relación de dependencia.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una actualización clave en el régimen del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. La medida comenzó a aplicarse en diciembre y modifica tanto el piso de ingresos alcanzados por el tributo como los montos de las deducciones personales, lo que podría traducirse en una menor carga fiscal para una parte de los asalariados. Chequeá cuánto descontará ARCA del sueldo de este mes por el aguinaldo.

El cambio se da en un contexto de aceleración inflacionaria y revisión periódica de los parámetros fiscales, con el o bjetivo de evitar que los salarios queden atrapados por el tributo aun cuando no hayan tenido una mejora real en términos de poder adquisitivo .

ARCA oficializó una suba del 15,10% sobre los valores que se descuentan de la ganancia bruta antes de calcular el impuesto . Esto impacta directamente en la base imponible y puede modificar la retención mensual .

Esta última es la más significativa para los trabajadores en relación de dependencia y suele determinar en gran medida si el empleado queda alcanzado o no por el tributo.

Según explicaron desde ARCA, la actualización busca “evitar que el impuesto erosione el ingreso disponible de los trabajadores y asegurar un esquema más equitativo frente a la inflación”.

El cálculo de Ganancias se realiza sobre el ingreso neto, es decir, el salario después de aplicar los descuentos obligatorios por ley (jubilación, obra social y PAMI). Una vez determinado ese valor, se verifica si corresponde aplicar retención.

Tras la actualización, los nuevos umbrales netos son:

Trabajador soltero sin hijos: desde $2.360.180

Trabajador casado con dos hijos: desde $3.129.967

Esto significa que quienes se encuentren por debajo de esos montos no tributarán el impuesto, mientras que quienes los superen lo harán con descuentos más moderados debido al aumento en las deducciones.

Además de las deducciones personales, los trabajadores alcanzados por Ganancias pueden restar ciertos gastos anuales que cumplen con requisitos específicos.

Entre los conceptos autorizados se encuentran:

Aportes y cuotas de obra social y medicina prepaga

Alquiler de vivienda para uso permanente

Intereses hipotecarios

Seguros de vida y retiro

Donaciones a entidades autorizadas

Remuneraciones del personal doméstico

Cada ítem cuenta con topes y condiciones particulares, pero en todos los casos permite bajar la base imponible y, por lo tanto, reducir el monto final del impuesto.