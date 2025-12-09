9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

El proceso se lleva adelante de manera digital y es considerado un paso clave dentro del calendario impositivo argentino.

Por
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

  • ARCA habilita dos períodos al año para revisar la categoría del monotributo.
  • La primera recategorización será entre enero y febrero de 2026 y la segunda en agosto.
  • El trámite se realiza de forma digital desde el sitio oficial del organismo. Se deben actualizar datos como ingresos, superficie afectada y consumo energético.
  • No es obligatorio recategorizarse si no hubo cambios o no se cumplen seis meses de actividad.

La recategorización del Monotributo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejara definido el cronograma para el próximo período.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Te puede interesar:

Así podés acceder a una bonificación del 100% en el pago del monotributo de ARCA en diciembre 2025

Este trámite obligatorio permite actualizar la categoría según los ingresos, el consumo energético, los alquileres y otros parámetros clave, y resulta determinante para evitar sanciones o pagos incorrectos. De acuerdo con el esquema vigente, la recategorización del monotributo se realiza dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.

Cuál es la próxima recategorización que tiene el monotributo de ARCA

ARCA

ARCA definió dos instancias anuales para que los monotributistas puedan revisar y, si corresponde, modificar su categoría.

El primer llamado se llevará a cabo entre fines de enero y comienzos de febrero de 2026, mientras que el segundo período quedó establecido para el mes de agosto del mismo año.

Estas fechas están pensadas para que los contribuyentes analicen si hubo cambios significativos en sus ingresos, en los parámetros de su actividad o en las condiciones bajo las cuales operan. En caso de detectar variaciones que alteren el encuadre actual, la recategorización permite adecuar la categoría al nivel real de facturación y evitar futuros ajustes o intervenciones de oficio.

Cómo hacer la recategorización del monotributo en ARCA

El trámite se realiza de manera completamente online, a través del portal de Monotributo de ARCA. Para hacerlo, es necesario:

  1. Ingresar con CUIT y clave fiscal
  2. Elegir la opción “Recategorizarme”
  3. Actualizar los datos requeridos y finalmente generar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.

Vale aclarar que quienes no deban cambiar de categoría o aún no cumplan seis meses de actividad quedan exceptuados del procedimiento.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio.

Cuáles son todos los monotributistas de ARCA que deben pagar más de $500.000 en diciembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Si superás este límite de transferencias en diciembre 2025, ARCA podrá sancionarte: cuál es

Conocé qué controles tiene ARCA si tenés muchas transferencias.

Qué pasa en ARCA si te hacen muchas transferencias en poco tiempo

Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

La baja de retenciones fue anunciada por Luis Caputo. 

El campo celebra la baja de retenciones, pero insiste en llevarlas a cero

El Gobierno anunció baja de retenciones para el campo.

El Gobierno anunció otra baja de retenciones al campo

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace menos de un minuto
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 11 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 22 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 27 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 32 minutos