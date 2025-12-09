Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA El proceso se lleva adelante de manera digital y es considerado un paso clave dentro del calendario impositivo argentino. Por + Seguir en







ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

ARCA habilita dos períodos al año para revisar la categoría del monotributo.

La primera recategorización será entre enero y febrero de 2026 y la segunda en agosto.

El trámite se realiza de forma digital desde el sitio oficial del organismo. Se deben actualizar datos como ingresos, superficie afectada y consumo energético.

No es obligatorio recategorizarse si no hubo cambios o no se cumplen seis meses de actividad. La recategorización del Monotributo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dejara definido el cronograma para el próximo período.

Este trámite obligatorio permite actualizar la categoría según los ingresos, el consumo energético, los alquileres y otros parámetros clave, y resulta determinante para evitar sanciones o pagos incorrectos. De acuerdo con el esquema vigente, la recategorización del monotributo se realiza dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.

Cuál es la próxima recategorización que tiene el monotributo de ARCA ARCA ARCA definió dos instancias anuales para que los monotributistas puedan revisar y, si corresponde, modificar su categoría.

El primer llamado se llevará a cabo entre fines de enero y comienzos de febrero de 2026, mientras que el segundo período quedó establecido para el mes de agosto del mismo año.

Estas fechas están pensadas para que los contribuyentes analicen si hubo cambios significativos en sus ingresos, en los parámetros de su actividad o en las condiciones bajo las cuales operan. En caso de detectar variaciones que alteren el encuadre actual, la recategorización permite adecuar la categoría al nivel real de facturación y evitar futuros ajustes o intervenciones de oficio.