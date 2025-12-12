12 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

El pago podrá realizarse a través de los canales digitales o de manera presencial en sus oficinas. Todos los detalles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025. El plazo será común para todos los contribuyentes, sin distinción por terminación de CUIT, y el organismo advirtió que quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma quedarán expuestos a recargos, intereses y la eventual exclusión del régimen simplificado.

Desde ARCA recordaron la importancia de revisar previamente la categoría declarada, ya que las deudas acumuladas pueden afectar el acceso a la obra social y a los aportes previsionales incluidos en la cuota mensual.

Hasta cuándo se puede pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

El vencimiento se fijó para el lunes 22 de diciembre de 2025, fecha límite para todas las categorías y actividades. El pago podrá realizarse a través de los canales digitales del organismo o de manera presencial en sus oficinas.

La mora en el cumplimiento no solo genera intereses adicionales: también puede afectar la continuidad dentro del régimen y restringir beneficios previsionales y de salud.

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

Los valores del monotributo correspondientes a diciembre 2025 varían según el tipo de actividad (servicios o comercio). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el componente de obra social.

Montos vigentes por categoría:

  • A: $ 37.085,74
  • B: $ 42.216,41
  • C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)
  • D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)
  • E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)
  • F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)
  • G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)
  • H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)
  • I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)
  • J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)
  • K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)

Las categorías del monotributo vigentes desde diciembre 2025 se ajustaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los nuevos topes anuales de facturación quedaron establecidos de la siguiente forma:

  • A: $ 8.992.597,87
  • B: $ 13.175.201,52
  • C: $ 18.473.166,15
  • D: $ 22.934.610,05
  • E: $ 26.977.793,60
  • F: $ 33.809.379,57
  • G: $ 40.431.835,35
  • H: $ 61.344.853,64
  • I: $ 68.664.410,05
  • J: $ 78.632.948,76
  • K: $ 94.805.682,90

ARCA señaló que estos valores continuarán vigentes hasta febrero de 2026 y recordó que el pago en término es fundamental para evitar recargos y preservar la regularidad del contribuyente dentro del régimen.

