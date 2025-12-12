Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025 El pago podrá realizarse a través de los canales digitales o de manera presencial en sus oficinas. Todos los detalles. Por + Seguir en







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

El plazo será común para todos los contribuyentes, sin distinción por terminación de CUIT, y el organismo advirtió que quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma quedarán expuestos a recargos.

El vencimiento se fijó para el lunes 22 de diciembre de 2025, fecha límite para todas las categorías y actividades.

La mora en el cumplimiento no solo genera intereses adicionales: también puede afectar la continuidad dentro del régimen y restringir beneficios previsionales y de salud. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025. El plazo será común para todos los contribuyentes, sin distinción por terminación de CUIT, y el organismo advirtió que quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma quedarán expuestos a recargos, intereses y la eventual exclusión del régimen simplificado.

Desde ARCA recordaron la importancia de revisar previamente la categoría declarada, ya que las deudas acumuladas pueden afectar el acceso a la obra social y a los aportes previsionales incluidos en la cuota mensual.

Hasta cuándo se puede pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025 El vencimiento se fijó para el lunes 22 de diciembre de 2025, fecha límite para todas las categorías y actividades. El pago podrá realizarse a través de los canales digitales del organismo o de manera presencial en sus oficinas.

La mora en el cumplimiento no solo genera intereses adicionales: también puede afectar la continuidad dentro del régimen y restringir beneficios previsionales y de salud.

ARCA Monotributo Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales. ARCA Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025 Los valores del monotributo correspondientes a diciembre 2025 varían según el tipo de actividad (servicios o comercio). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el componente de obra social.