15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

A tomar nota: las selecciones más caras que jugarán el Mundial 2026

Con el fixture y los grupos ya definidos, se conoció el ranking de los equipos clasificados con el valor de mercado más alto. ¿En qué posición está Argentina?

Por
Los futbolistas más caros del mundo jugarán el Mundial 2026.

Los futbolistas más caros del mundo jugarán el Mundial 2026.

  • Tras el sorteo del Mundial 2026, ya se conocen el fixture y los grupos.
  • En ese contexto, el sitio especializado Transfermarkt publicó un ranking con las selecciones más caras que jugarán la Copa del Mundo.
  • El ranking lo encabeza Inglaterra con 1.320 millones de euros.
  • Argentina figura en el octavo puesto, con 541 millones de euros.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Con el sorteo ya realizado, y tanto el fixture como los grupos confirmados, lo único que resta conocer antes del 11 de junio es qué países accederán a través del repechaje. Sin embargo, algo es seguro: las selecciones más caras del mundo ya están clasificadas.

Messi deslumbró con un outfit en una paleta de tonos neutros.
Te puede interesar:

La comodidad del mejor del mundo: el look monocromático de Messi al estilo oversize

El sitio especializado Transfermarkt elaboró el ranking teniendo en cuenta el valor de mercado de los futbolistas que integran cada equipo. En el primer puesto aparece Inglaterra, que llega a un total superior a 1.320 millones de euros gracias a figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice y Harry Kane.

El segundo lugar le corresponde al vigente subcampeón, Francia, que durante mucho tiempo fue la selección más cara. El plantel incluye a algunos de los jugadores mejor cotizados del mundo, como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, para un total por encima de 1.280 millones de euros.

Jude Bellingham gol a Serbia

El podio lo completa Brasil, la selección más cara de la Conmebol, que llega a 955 millones de euros al sumar los valores de mercado de estrellas como Rodrygo y Vinícius Jr. La siguen España, con 924 millones de euros, y Países Bajos, que acumula 807 millones de euros.

Cuánto cuesta la Selección argentina

La Selección argentina, vigente campeona del mundo, aparece más abajo en el ranking de lo que se podría sospechar. Transfermarkt ubicó al equipo que dirige Lionel Scaloni en el octavo puesto, por detrás de Portugal (803 millones de euros) y Alemania (784 millones de euros).

El actual plantel de la Albiceleste cuesta 541 millones de euros, apenas por encima de Suecia (494 millones de euros) y Noruega (491 millones de euros), los dos equipos que completan el Top 10. Muchos de los jugadores argentinos vieron subir su valor de mercado luego del título obtenido en Qatar 2022.

Los dos futbolistas mejor cotizados son Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, ambos con un valor superior a los 100 millones. Por detrás se ubican otros dos jóvenes talentos: Enzo Fernández, tasado en 80 millones, y Franco Mastantuono, valuado en 50 millones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Es un pelotudo, se le leyó en los labios que dijo tras la falta

El exabrupto de Gustavo Costas contra Rojas por la falta que derivó en el empate agónico de Estudiantes

Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026.

Se supo por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes

Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales.

Copa del Mundo: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá

Carrillo anotó el 1-1 para el Pincha.

Video: el agónico gol de Guido Carrillo con el que Estudiantes empató la final

El golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Video: así fue el golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Rating Cero

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

El actor logró la remisión de la diabetes tipo 2 luego de su descenso de peso.

La impresionante transformación física de Billy Gardell, la estrella de Mike & Molly: bajó 77 kilos

últimas noticias

El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 13 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 22 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 24 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 25 minutos
play
Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

Hace 25 minutos