A tomar nota: las selecciones más caras que jugarán el Mundial 2026 Con el fixture y los grupos ya definidos, se conoció el ranking de los equipos clasificados con el valor de mercado más alto. ¿En qué posición está Argentina?







Los futbolistas más caros del mundo jugarán el Mundial 2026.

Tras el sorteo del Mundial 2026, ya se conocen el fixture y los grupos.

En ese contexto, el sitio especializado Transfermarkt publicó un ranking con las selecciones más caras que jugarán la Copa del Mundo.

El ranking lo encabeza Inglaterra con 1.320 millones de euros.

Argentina figura en el octavo puesto, con 541 millones de euros. El Mundial 2026 está cada vez más cerca. Con el sorteo ya realizado, y tanto el fixture como los grupos confirmados, lo único que resta conocer antes del 11 de junio es qué países accederán a través del repechaje. Sin embargo, algo es seguro: las selecciones más caras del mundo ya están clasificadas.

El sitio especializado Transfermarkt elaboró el ranking teniendo en cuenta el valor de mercado de los futbolistas que integran cada equipo. En el primer puesto aparece Inglaterra, que llega a un total superior a 1.320 millones de euros gracias a figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice y Harry Kane.

El segundo lugar le corresponde al vigente subcampeón, Francia, que durante mucho tiempo fue la selección más cara. El plantel incluye a algunos de los jugadores mejor cotizados del mundo, como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, para un total por encima de 1.280 millones de euros.

Jude Bellingham gol a Serbia @Euro2024 El podio lo completa Brasil, la selección más cara de la Conmebol, que llega a 955 millones de euros al sumar los valores de mercado de estrellas como Rodrygo y Vinícius Jr. La siguen España, con 924 millones de euros, y Países Bajos, que acumula 807 millones de euros.

Cuánto cuesta la Selección argentina La Selección argentina, vigente campeona del mundo, aparece más abajo en el ranking de lo que se podría sospechar. Transfermarkt ubicó al equipo que dirige Lionel Scaloni en el octavo puesto, por detrás de Portugal (803 millones de euros) y Alemania (784 millones de euros).

El actual plantel de la Albiceleste cuesta 541 millones de euros, apenas por encima de Suecia (494 millones de euros) y Noruega (491 millones de euros), los dos equipos que completan el Top 10. Muchos de los jugadores argentinos vieron subir su valor de mercado luego del título obtenido en Qatar 2022. Los dos futbolistas mejor cotizados son Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, ambos con un valor superior a los 100 millones. Por detrás se ubican otros dos jóvenes talentos: Enzo Fernández, tasado en 80 millones, y Franco Mastantuono, valuado en 50 millones.