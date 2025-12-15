Los 5 beneficios que ofrece la Prestación por Desempleo de ANSES

Anses detalló cinco beneficios a los que acceden los titulares de la Prestación por Desempleo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la Prestación por Desempleo pueden acceder a 5 beneficios.
En ese sentido, para poder cobrar este haber, hay que cumplir una serie de requisitos.
La Prestación por Desempleo tiene un monto mensual que equivale al 75% del mejor sueldo promedio en los últimos 6 meses de trabajo formal.
El monto máximo a cobrar es de $334.800.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Prestación por Desempleo. Se trata de un haber que busca acompañar a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada. En este sentido, los beneficiarios no solo acceden a una ayuda económica mensual, sino que tienen otros beneficios.