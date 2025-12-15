15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 5 beneficios que ofrece la Prestación por Desempleo de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son las ventajas que tienen los titulares de esta ayuda económica.

Por
Anses detalló cinco beneficios a los que acceden los titulares de la Prestación por Desempleo.

Anses detalló cinco beneficios a los que acceden los titulares de la Prestación por Desempleo.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la Prestación por Desempleo pueden acceder a 5 beneficios.
  • En ese sentido, para poder cobrar este haber, hay que cumplir una serie de requisitos.
  • La Prestación por Desempleo tiene un monto mensual que equivale al 75% del mejor sueldo promedio en los últimos 6 meses de trabajo formal.
  • El monto máximo a cobrar es de $334.800.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Prestación por Desempleo. Se trata de un haber que busca acompañar a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada. En este sentido, los beneficiarios no solo acceden a una ayuda económica mensual, sino que tienen otros beneficios.

Anses explicó cuál es el requisito fundamental por el que podrían dar de baja la AUH este mes.
Te puede interesar:

El requisito fundamental por el que podrían darte de baja la AUH de ANSES en diciembre 2025

Desempleo ANSES
Esta prestación otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social busca brindar un apoyo temporal.

Esta prestación otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social busca brindar un apoyo temporal.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Las personas habilitadas para solicitar este beneficio deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.
  • Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

La Prestación por Desempleo tiene un monto mensual que equivale al 75% del mejor sueldo promedio en los últimos 6 meses de trabajo formal.

El tope de diciembre, que se define según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), es de $334.800.

Qué beneficios ofrece la Prestación por Desempleo de ANSES

Todas las personas que cobran la Prestación por Desempleo, también reciben:

  • Una suma en dinero (prestación básica dineraria) mensual.
  • Pago de asignaciones familiares en caso de corresponder.
  • Cobertura médico asistencial.
  • Reconocimiento de la antigüedad a los fines jubilatorios.
  • Tarjeta SUBE con Tarifa Social.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses fijó un nuevo tope de ingresos para poder cobrar la AUH.

AUH de ANSES: cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar en diciembre 2025

Los pagos de enero se realizan según el calendario oficial y la terminación del DNI.

Los 2 extras de ANSES confirmados para los jubilados en enero 2026: de qué se trata

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Pago Único, este lunes 15 de diciembre

El monto actualizado incorpora el aumento mensual definido por la fórmula de movilidad.

Asignación por Hijo con Discapacidad: este es el monto que paga ANSES en diciembre 2025

Solo quienes mantienen cuotas activas del ciclo 2025 acceden al cobro de diciembre.

Becas Progresar de ANSES: por qué el 15 de diciembre es una fecha clave

El monto general es de $35.000, con retención del 20% para ciertos niveles educativos.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Rating Cero

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

El actor logró la remisión de la diabetes tipo 2 luego de su descenso de peso.

La impresionante transformación física de Billy Gardell, la estrella de Mike & Molly: bajó 77 kilos

últimas noticias

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 14 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 16 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 17 minutos
play
Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

Hace 17 minutos
El nuevo Wiif llega para quedarse.

Cómo es el internet cuántico y por qué reemplazará a los router de Wifi

Hace 28 minutos