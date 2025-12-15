Los 5 beneficios que ofrece la Prestación por Desempleo de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son las ventajas que tienen los titulares de esta ayuda económica. Por + Seguir en







Anses detalló cinco beneficios a los que acceden los titulares de la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que los titulares de la Prestación por Desempleo pueden acceder a 5 beneficios.

El monto máximo a cobrar es de $334.800. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Prestación por Desempleo. Se trata de un haber que busca acompañar a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada. En este sentido, los beneficiarios no solo acceden a una ayuda económica mensual, sino que tienen otros beneficios.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES Las personas habilitadas para solicitar este beneficio deben cumplir los siguientes requisitos:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada : haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra. Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025 La Prestación por Desempleo tiene un monto mensual que equivale al 75% del mejor sueldo promedio en los últimos 6 meses de trabajo formal.

El tope de diciembre, que se define según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), es de $334.800.

Qué beneficios ofrece la Prestación por Desempleo de ANSES Todas las personas que cobran la Prestación por Desempleo, también reciben:

Una suma en dinero (prestación básica dineraria) mensual.

Pago de asignaciones familiares en caso de corresponder.

Cobertura médico asistencial.

Reconocimiento de la antigüedad a los fines jubilatorios.

Tarjeta SUBE con Tarifa Social.