Cómo quedan las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025







Enterate cuáles son las categorías actuales establecidas por ARCA Pexels

Cada año, los monotributistas deben estar atentos a los ajustes y actualizaciones de su categoría realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que estos cambios impactan directamente en las obligaciones fiscales y en la planificación de sus finanzas. Mantenerse informado permite cumplir con los plazos y evitar sanciones económicas.

Las escalas y categorías del monotributo son herramientas que determinan cómo se calcula el pago mensual y cuáles son los topes de facturación para cada contribuyente. La información sobre estos cambios es fundamental para mantener la regularidad tributaria y planificar correctamente el ejercicio económico.

Cuáles serán las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Si realizaste la recategorización en julio y tu categoría cambió, la cuota del monotributo que pagues en septiembre ya estará calculada según la nueva categoría, incluyendo el monto actualizado correspondiente según los siguientes valores: