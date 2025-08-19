19 de agosto de 2025 Inicio
Cómo quedan las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

Comprender la estructura general de estas categorías ayuda a anticipar las responsabilidades ante la autoridad fiscal.

Enterate cuáles son las categorías actuales establecidas por ARCA

Cada año, los monotributistas deben estar atentos a los ajustes y actualizaciones de su categoría realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que estos cambios impactan directamente en las obligaciones fiscales y en la planificación de sus finanzas. Mantenerse informado permite cumplir con los plazos y evitar sanciones económicas.

Las escalas y categorías del monotributo son herramientas que determinan cómo se calcula el pago mensual y cuáles son los topes de facturación para cada contribuyente. La información sobre estos cambios es fundamental para mantener la regularidad tributaria y planificar correctamente el ejercicio económico.

Cuáles serán las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Además, la implementación de parámetros verificables facilita la detección de inconsistencias o irregularidades en los informes presentados

Si realizaste la recategorización en julio y tu categoría cambió, la cuota del monotributo que pagues en septiembre ya estará calculada según la nueva categoría, incluyendo el monto actualizado correspondiente según los siguientes valores:

  • A $8.992.597,87
  • B $13.175.201,52
  • C $18.473.166,15
  • D $22.934.610,05
  • E $26.977.793,60
  • F $33.809.379,57
  • G $40.431.835,35
  • H $61.344.853,64
  • I $68.664.410,05
  • J $78.632.948,76.
  • K $94.805.682,90
