ARCA inauguró el nuevo permiso para traer heladeras y cocinas desde Chile: cómo funciona

Esta medida, formalizada mediante la Instrucción IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA, establece que cada viajero puede traer una unidad nueva por categoría.

Conocé las nuevas disposiciones de ARCA sobre las importaciones

Las regulaciones aduaneras suelen actualizarse para adaptarse a nuevas necesidades y facilitar ciertos trámites a los viajeros. Cada cambio informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) genera expectativas y consultas, especialmente entre quienes suelen cruzar fronteras por turismo o compras.

Entender cómo funcionan estos nuevos procedimientos es clave para quienes buscan evitar inconvenientes al ingresar productos al país. Los detalles sobre documentación, autorizaciones y requisitos específicos suelen ser determinantes para cumplir con la normativa vigente.

Desde el fin de semana largo del 15 de agosto de 2025, ARCA habilitó un nuevo régimen que permite a los viajeros argentinos mayores de 16 años ingresar electrodomésticos de línea blanca desde Chile para uso personal .

Cuando se importa un producto desde el exterior, el precio final depende tanto del valor del producto como de los impuestos aplicables . Por ejemplo, si se trae una heladera nueva de USD 400 , que supera la franquicia terrestre de USD 300 , se calcula un arancel del 50% sobre el excedente .

A esto se suman otros impuestos:

14% de arancel

21% de IVA

11% de Ganancias (si es un bien de uso personal)

2,5% de Ingresos Brutos

En la práctica, una heladera Bosch que en Argentina cuesta aproximadamente $2,5 millones podría conseguirse en Chile por unos $900.000. Tras agregar los impuestos para nacionalizarla, el precio final rondaría $1,4 millones, sin considerar los gastos de transporte.

Cómo es el trámite que debés hacer en ARCA

Para ingresar electrodomésticos u otros productos que superen la franquicia, los viajeros deben seguir estos pasos:

Completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de ARCA (AFIP).

Declarar el producto como de uso personal mediante una declaración jurada.

Pagar la liquidación de aranceles generada automáticamente por el sistema.

Presentar el comprobante de pago, ya sea impreso o digital, al cruzar la frontera.

Este procedimiento asegura que la importación cumpla con las normativas vigentes y evita inconvenientes al ingresar al país.