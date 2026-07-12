12 de julio de 2026 Inicio
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Tensión en la selección de Inglaterra tras el fuerte cruce interno entre Tuchel y Bellingham

El entrenador cuestionó el nivel mostrado por su equipo tras el triunfo sobre Noruega y sus declaraciones generaron la respuesta de la gran figura del Real Madrid.

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Tensión en la selección de Inglaterra por una fuerte interna entre Tuchel y Bellingham

Tensión en la selección de Inglaterra por una fuerte interna entre Tuchel y Bellingham

Si bien Inglaterra clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Noruega 2 a 1 en el tiempo suplementario, la victoria quedó empañada por una imagen que generó preocupación sobre la actualidad del equipo cuando el entrenador Thomas Tuchel y Jude Bellingham protagonizaron un inesperado cruce mediático que expuso diferencias puertas adentro del seleccionado inglés.

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Pese a que Bellingham fue la gran figura del encuentro con los dos goles del triunfo, Tuchel sorprendió en la conferencia de prensa al afirmar que su equipo tuvo "suerte" y que necesita mejorar considerablemente si pretende pelear por el título. El técnico reconoció el compromiso de sus futbolistas, pero calificó la actuación como desprolija y lejos del nivel esperado.

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”, expresó ante ITV.

La respuesta de Bellingham

Las declaraciones del entrenador no pasaron inadvertidas para el mediocampista del Real Madrid, quien defendió el trabajo del plantel. Bellingham sostuvo que enfrentar a una selección como Noruega, con figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, exigía un enorme desgaste y remarcó que en este tipo de torneos también hay que saber ganar cuando el funcionamiento colectivo no es el ideal.

“Thomas acaba de mostrarse bastante crítico con el rendimiento tras el partido, ¿eso refleja el nivel que él espera, el nivel que ustedes esperan, y quizá que el equipo aún tiene más que ofrecer?“, fue la pregunta que le hicieron a Bellingham tras las declaraciones del entrenador. La respuesta fue contundiente: “Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”, expresó.

De esta manera, el mediocampista dejó en claro que el equipo había mostrado carácter para revertir un partido complicado y valoró la capacidad del grupo para sobreponerse a la adversidad y sellar el pase a la próxima instancia.

Tuchel aclaró sus dichos y Harry Kane pidió calma

Ante la repercusión de sus declaraciones, Tuchel explicó posteriormente que sus críticas respondían a un análisis estrictamente futbolístico y negó que exista un conflicto con los jugadores. El entrenador insistió en que Inglaterra todavía tiene margen de crecimiento de cara a las semifinales.

El capitán Harry Kane también buscó descomprimir la situación. Consideró que la exigencia permanente del cuerpo técnico puede resultar beneficiosa para el plantel y coincidió en que el equipo todavía puede elevar su rendimiento, aunque destacó el valor de haber alcanzado una nueva semifinal mundialista.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival del ganador de la otra semifinal, que animarán Francia y España.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza por 3-1, mientras que Inglaterra avanzó luego de vencer 2-1 a Noruega en tiempo suplementario. El vencedor jugará la final del certamen el 19 de julio, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto un día antes.

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