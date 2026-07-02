3 de julio de 2026 Inicio
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Nuevas estafas virtuales: cuál es la alerta que lanzó ANSES y qué recomendaciones brind

Las autoridades recordaron que todos los trámites se realizan de manera gratuita y advirtieron que no se solicitan pagos ni transferencias para acceder a los servicios.

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Nuevas estafas virtuales: cuál es la alerta que lanzó ANSES y qué recomendaciones brind
  • ANSES alertó por nuevas estafas virtuales que usan su nombre.
  • El organismo nunca pide claves ni datos bancarios por teléfono, WhatsApp o redes sociales.
  • Recomienda realizar trámites solo por los canales oficiales.
  • Ante un intento de fraude, no compartas datos y denunciá la situación.

Las estafas que utilizan el nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) siguen siendo una de las modalidades de fraude más habituales. A través de distintos mecanismos, los delincuentes buscan engañar a los usuarios para obtener datos personales, claves de acceso o información bancaria con el fin de cometer delitos. Frente a esta situación, el organismo volvió a advertir a la población sobre estas maniobras y reforzó las recomendaciones para prevenir este tipo de engaños.

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Desde ANSES recordaron que el organismo nunca solicita datos personales, claves bancarias, contraseñas ni información financiera mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Por ese motivo, cualquier contacto que pida este tipo de información en nombre del organismo debe considerarse fraudulento y ser descartado de inmediato.

Las autoridades recomendaron realizar consultas y trámites únicamente a través de los canales oficiales de ANSES, evitando responder mensajes o llamados de origen desconocido. Además, remarcaron que no se solicitan pagos para realizar gestiones y que, ante cualquier intento de fraude o situación sospechosa, los ciudadanos pueden efectuar la denuncia por los medios oficiales habilitados.

Cuál es la alerta de ANSES por las estafas virtuales

Frente al incremento de las estafas virtuales que utilizan el nombre de la ANSES para engañar a los ciudadanos, el organismo emitió una nueva advertencia para prevenir el robo de datos personales y bancarios. Según explicaron las autoridades, los delincuentes suelen hacerse pasar por representantes de la entidad mediante llamados, mensajes o publicaciones falsas con el objetivo de generar confianza y obtener información confidencial de los beneficiarios.

Desde ANSES remarcaron que el organismo nunca solicita claves bancarias, números de tarjeta, códigos de seguridad ni datos personales a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales. Por ese motivo, recomendaron no responder este tipo de comunicaciones, verificar cualquier información únicamente por los canales oficiales y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude.

Qué recomendaciones tiene ANSES ante las estafas virtuales

Para reducir el riesgo de caer en estafas virtuales, ANSES recomienda desconfiar de cualquier contacto inesperado que solicite información personal o genere urgencia para realizar un trámite. El organismo recuerda que nunca pide claves bancarias, números de tarjeta, códigos de seguridad ni otros datos sensibles mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por lo que cualquier solicitud de este tipo debe considerarse fraudulenta.

Además, aconseja realizar todas las gestiones únicamente a través de los canales oficiales, como el sitio web de ANSES, la aplicación Mi ANSES o las oficinas de atención al público. Ante un mensaje o llamada sospechosa, la recomendación es no ingresar a enlaces, no compartir datos personales y verificar siempre la información por los medios institucionales antes de realizar cualquier acción.

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