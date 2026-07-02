Qué sucede con el bono para jubilados de ANSES: ¿tiene aumento en julio 2026?

El decreto publicado en el Boletín Oficial ratificó la continuidad del bono extraordinario y estableció los montos que percibirán los jubilados y pensionados.

El decreto publicado en el Boletín Oficial confirmó la continuidad del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, al mismo tiempo que precisó los montos que percibirán los beneficiarios durante el próximo período de pagos . La medida se enmarca en las políticas de asistencia vigentes y busca sostener el nivel de ingresos del sector pasivo frente al contexto económico actual.

En el texto oficial se detalla que este refuerzo económico seguirá vigente como complemento de los haberes mensuales, alcanzando exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos dentro del sistema previsional. De este modo, el bono se integra nuevamente al esquema de liquidación habitual, funcionando como un ingreso adicional destinado a los sectores de menores recursos.

Asimismo, la normativa establece los valores actualizados que recibirán los jubilados y pensionados, garantizando la continuidad del mecanismo de asistencia estatal. El objetivo central de esta disposición es reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores, otorgar mayor previsibilidad en el cobro de sus haberes y acompañar la evolución de los precios en un escenario económico desafiante.

El bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES continuará vigente durante julio de 2026, según lo ratificado oficialmente por el Gobierno nacional. A través del Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, se confirmó la continuidad del beneficio bajo el mismo esquema operativo aplicado en los últimos meses, lo que permite aportar mayor previsibilidad a los ingresos del sector pasivo.

Este refuerzo económico está dirigido a los titulares de prestaciones previsionales con los haberes más bajos, con el objetivo de complementar sus ingresos frente al contexto inflacionario. La medida mantiene los criterios de asignación ya establecidos, asegurando que quienes perciben la jubilación mínima accedan al monto completo del bono, mientras que aquellos con ingresos apenas superiores reciban un importe proporcional, calculado de manera gradual según la escala vigente.

En cuanto a su acreditación, el pago del bono se incorporará de forma automática al cronograma habitual de ANSES, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios. Se recomienda a jubilados y pensionados consultar la fecha de cobro según la terminación de su DNI y verificar el recibo de haberes en la plataforma “Mi ANSES”, a fin de confirmar la correcta liquidación del refuerzo extraordinario.

Cuáles son los montos para los jubilados de ANSES en julio 2026

En julio de 2026, los haberes previsionales de ANSES tendrán una actualización del 2,1% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo. Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $411.989,32, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $329.591,45 y las Pensiones No Contributivas (PNC) se fijarán en $288.394,05.

A este incremento se suma la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional. Este refuerzo busca complementar los haberes y sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto inflacionario persistente.

De esta forma, quienes perciben la jubilación mínima pasarán a recibir un ingreso total de $481.989,32. En el caso de los beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se abonará de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido, que surge de la suma entre el haber mínimo y el monto máximo del refuerzo.