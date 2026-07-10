Este beneficio de AUH de ANSES supera los $850.000 en julio 2026 Al combinar la prestación con otros beneficios de ANSES, algunos hogares pueden alcanzar ingresos significativamente superiores durante el séptimo mes del año. Por Agregar C5N en









Todo lo que tenés que saber sobre la AUH en julio de 2026.

Los montos de la Asignación Universal por Hijo tendrán un aumento del 2,1% en julio.

La Tarjeta Alimentar continúa complementando el ingreso de las familias que cumplen los requisitos.

Un grupo específico de beneficiarios puede superar los $850.000 durante este mes.

Los titulares pueden consultar la fecha y el detalle del cobro a través de Mi ANSES. Durante julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzó con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 2,1%. La actualización también se aplica a las asignaciones familiares, las jubilaciones y las pensiones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Con este incremento, los titulares de la AUH reciben un monto mayor durante el séptimo mes del año. Además, las familias que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES continúan percibiendo la Tarjeta Alimentar, el beneficio complementario destinado a fortalecer los ingresos de los hogares con hijos.

La Tarjeta Alimentar es un complemento clave para mejorar los ingresos de hogares con hijos. Freepik Qué grupo de AUH de ANSES puede recibir más de $850.000 en julio 2026 Con la actualización de julio, la ANSES oficializó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y de los beneficios complementarios que perciben sus titulares. Así quedaron los valores vigentes tras el incremento del 2,1%:

AUH por hijo: $147.600 (se acreditan $118.079 debido a la retención del 20%).

AUH por Hijo con Discapacidad: $481.537.

Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $72.250.

Tarjeta Alimentar para hogares con dos hijos: $113.299.

Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos o más: $149.425. Como sucede todos los meses, la ANSES retiene el 20% del monto de la AUH. Ese porcentaje se abona posteriormente, una vez que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores a cargo.

Asi quedaron los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Freepik Con los valores vigentes de julio, una familia con tres hijos, de los cuales uno tiene discapacidad, recibe $236.158 por las dos asignaciones universales (dos pagos de $118.079) y $481.537 por la AUH por Hijo con Discapacidad. Además, accede a la Tarjeta Alimentar para hogares con tres hijos o más, que este mes asciende a $149.425, por lo que el ingreso total alcanza los $867.120.

La ANSES organiza el calendario de pagos de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Los titulares de la AUH pueden consultar la fecha de cobro, el lugar de acreditación y el detalle de la liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.