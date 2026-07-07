Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, PNC y Desempleo, este miércoles 8 de julio

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 8 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 8 de julio con DNI terminado en 0.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles 8 de julio con DNI terminado en 0.
ANSES: Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este miércoles 8 de julio con DNI terminados en 0 y 1.
ANSES: Desempleo Plan 2
Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación con todas las terminaciones de DNI hasta el 8 de julio.