7 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, PNC y Desempleo, este miércoles 8 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 8 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.

Las personas gestantes pueden acceder a la Asignación por Embarazo.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este miércoles 8 de julio con DNI terminado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles 8 de julio con DNI terminado en 0.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este miércoles 8 de julio con DNI terminados en 0 y 1.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación con todas las terminaciones de DNI hasta el 8 de julio.

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