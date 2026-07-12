El sueño de un Poder Judicial a medida

El Gobierno está dispuesto a realizar distintos movimientos de ajedrez para ganar tiempo y favores en algunos de los casos que más le preocupan.

El Gobierno nacional tiene decidido enviar al Senado, en los próximos días, los pliegos de los candidatos para cubrir las estratégicas vacantes de la Cámara Federal porteña. Se trataría de un movimiento de ajedrez que le permitiría retocar la conformación del tribunal que está llamado a intervenir en el caso $LIBRA , el que más preocupa a los hermanos Milei, entre tantos otros.

Todas las miradas están puestas en ese tribunal después de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidiera apartar del caso a las querellas —principales impulsoras del avance de la investigación— ante un pedido de la defensa de Mauricio Novelli, el criptoamigo del Presidente que intermedió en su vínculo con Hayden Davis, el creador de $Libra.

La novedad más saliente es que el Gobierno está dispuesto a enviar al Senado el pliego de Pablo Bertuzzi , quien actualmente se desempeña en el tribunal pero de manera interina: fue trasladado allí durante la gestión de Mauricio Macri y ocupa un cargo que, en realidad, está vacante.

Bertuzzi había sido trasladado al igual que su colega Leopoldo Bruglia. Ambas vacantes fueron luego sometidas a concurso —iniciado en 2021—; el primero se presentó a concursar, mientras que Bruglia decidió no hacerlo. Contra todo pronóstico, Bertuzzi está próximo a quedarse con el cargo.

El mes pasado, el Consejo de la Magistratura aprobó dos ternas para ser elevadas al Poder Ejecutivo. Una la integran Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola; la otra, Julio Di Giorgi, Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi. Fuentes del Ejecutivo adelantaron que de la primera terna sería seleccionado Yadarola —actual juez en lo Penal Económico— y, en la segunda, Bertuzzi le habría ganado la pulseada a la fiscal Incardona.

“Muy posiblemente la semana que viene se incluya el pliego de Bertuzzi entre los que sean enviados al Senado para seguir completando vacantes”, respondió a este medio una fuente del Gobierno nacional.

Bertuzzi había alcanzado el puesto 21 sobre 55 luego de realizados el examen y la evaluación de antecedentes, pero ascendió hasta el sexto lugar en el ranking de los concursantes tras la entrevista personal. Ese llamativo salto generó todo tipo de suspicacias. La presunta independencia del Poder Judicial siempre está en la mira de la opinión pública.

Existe otro dato que agrega condimentos a la historia: la relación entre Bertuzzi y el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tuvo un fortísimo cortocircuito hace años por una causa en la que estaba involucrado el actual viceministro Santiago Viola. Evidentemente no quedan rencores.

Tanto Bruglia como Bertuzzi tenían buen vínculo con Mahiques cuando este era representante del gobierno de Macri ante el Consejo de la Magistratura. La tensión se disparó cuando a estos jueces les tocó intervenir en el caso que investigó a quienes montaron una operación contra el juez Sebastián Casanello para acusarlo de haber estado en la quinta de Olivos durante la gestión kirchnerista.

El fallo que irritó a Mahiques fue aquel con el que los jueces Bruglia y Bertuzzi dispusieron el procesamiento del abogado Viola —otrora defensor de uno de los hijos de Lázaro Báez—, a quien sindicaron como el orquestador de la maniobra. La Cámara de Casación, de todas formas, revirtió ese fallo semanas más tarde al dictarle la falta de mérito a Viola. Hoy Mahiques es ministro, Viola su vice, y Bertuzzi quiere seguir en el lugar en el que estaba por aquellos días.

En el afán de avanzar en la construcción de un Poder Judicial a medida, el Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, según informó el periodista David Cayón en el portal de noticias Infobae.

En el mismo artículo se consignó que el Gobierno buscaría aprobar allí el pliego del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien cumple 75 años el 27 de julio. Si no obtiene antes un nuevo acuerdo, tendría que dejar el cargo, porque el Congreso recién volvería a sesionar en agosto, tras el receso invernal.

Movimientos en distintos frentes

En el uso de su poder discrecional para promover pliegos de jueces próximos a cumplir 75 años y así permitirles permanecer en el cargo, el Gobierno buscará otorgar ese beneficio a quien mandó a intervenir la Unión Obrera Metalúrgica y que devolvió la vida a la Reforma Laboral, frenada en primera instancia. No gozará de la misma suerte el juez Martín Irurzun, de la cámara federal porteña, que pidió quedarse pero no logró que su plegaria fuera atendida. Es el juez que, con su firma, convalidó la teoría del poder residual con la que muchos exfuncionarios kirchneristas fueron a prisión durante el gobierno de Macri.

Hay más. El Gobierno también busca meter mano en un concurso para cubrir una vacante de la Cámara Federal de Casación Penal, el más alto tribunal penal del país. El viceministro Viola, que también es representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, solicitó la revisión de ese concurso con “consultores técnicos”.

El concurso —uno de los más importantes entre los que se encuentran en trámite— tiene por objetivo cubrir tres vacantes. Los tres postulantes mejor rankeados son los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella, en ese orden. Son candidatos que no le gustan al gobierno. Por eso el intento de torcer el rumbo de los acontecimientos.

Viola y la jueza y consejera María Alejandra Provitola propusieron la revisión con consultores técnicos a partir del pedido de revisión de tres candidatos que quedaron disconformes con la corrección de sus exámenes. Una excusa que le vino al Gobierno como anillo al dedo.