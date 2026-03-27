27 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo podés pagar el transporte con Cuenta DNI a partir de marzo 2026

La billetera digital del Banco Provincia ahora permite pagar el transporte público desde la app.

Por
Nuevas promociones para Cuenta DNI.

Nuevas promociones para Cuenta DNI.

  • Cuenta DNI permite pagar colectivo y tren con NFC, sin usar la tarjeta SUBE física.
  • Solo hay que acercar el celular al validador, sin abrir la app ni escanear QR.
  • El sistema funciona en líneas de CABA, AMBA y algunas ciudades del interior del país.
  • Además, ofrece reintegros del 20% los lunes y martes en viajes pagados con esta modalidad.

A partir de marzo de 2026, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia incorporó el pago de boletos de colectivo y tren mediante tecnología NFC, lo que permite viajar sin necesidad de usar la tarjeta SUBE física. Con esta función, los usuarios solo deben acercar el celular al validador para abonar el pasaje de forma rápida.

Las promociones de la billetera virtual para la segunda parte de marzo 2026.
Te puede interesar:

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI para disfrutar en la segunda quincena de marzo 2026

El sistema está diseñado para funcionar sin abrir la aplicación ni escanear códigos QR, lo que agiliza el acceso al transporte público y reduce demoras en paradas y estaciones. Esta modalidad ya funciona en líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y también en algunas localidades del interior del país.

cuenta DNI

Además, quienes utilicen este medio de pago pueden acceder a reintegros del 20% los días lunes y martes, lo que convierte a Cuenta DNI en una herramienta que no solo moderniza el pago del transporte, sino que también permite ahorrar en los viajes diarios.

De qué forma podés pagar el colectivo con Cuenta DNI

Para pagar el colectivo con la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia, el proceso se simplificó gracias a la incorporación de la tecnología NFC (Near Field Communication). Desde esta actualización, los usuarios ya no dependen exclusivamente de la tarjeta SUBE física, ya que el celular puede utilizarse directamente como medio de pago en el transporte público.

El sistema funciona de manera simple: solo hay que acercar el teléfono al validador del colectivo o al molinete del tren. No es necesario abrir la aplicación ni escanear códigos QR, porque la transacción se realiza automáticamente cuando el dispositivo con NFC activado entra en contacto con el lector.

cuenta dni

Esta modalidad ya está disponible en líneas de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y también en distintas ciudades del interior del país. Además, quienes utilizan este medio de pago pueden acceder a reintegros del 20% los días lunes y martes, lo que convierte a la aplicación en una alternativa moderna, rápida y económica para el transporte diario.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nueva foirma de pago para la billetera virtual.

Así podés usar el celular para pagar con Cuenta DNI a partir de marzo 2026

El tope de devolución es de hasta $10.000 por mes por tarjeta.

Así es el descuento particular de Cuenta DNI para viajar en transporte público en marzo 2026

Las alternativas digitales, al presentar tasas levemente superiores, muestran un comportamiento más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Una herramienta útil para administrar gastos y obtener reintegros.

Qué promoción podés aprovechar de Cuenta DNI antes de que termine marzo 2026

Elegir la modalidad adecuada puede mejorar el resultado final.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.050.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Promoción de Cuenta DNI en el final de marzo 2026.

Descuento en heladerías y cafeterías con Cuenta DNI: así podés obtener un reintegro de hasta $15.000

Rating Cero

Los crímenes tienen una puesta en escena elaboradamente ritual — asesinatos por las calles del Oslo veraniego, cada víctima marcada con gemas en forma de pentagrama, los tableaux sugiriendo una arquitectura ocultista que Harry debe descifrar mientras navega el campo minado de trabajar junto al hombre al que sospecha de ser el criminal más protegido de la ciudad.
play

Harry Hole es la miniserie policial noruega que estrena Netflix: ¿cuál es la trama?

“53 domingos” narra la historia de tres hermanos adultos—Santiago, Natalia y Víctor—, quienes se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 53 domingos, la comedia dramática española que llegó al streaming

El nuevo look de Evangelina Anderson tras su paso por MasterChef Celebrity.

La impresionante transformación de Evangelina Anderson tras MasterChef Celebrity

Paul McCartney estrenará The Boys of Dungeon Lane durante el próximo mayo. 
play

A sus 83 años, Paul McCartney anunció que lanzará un nuevo disco: así es su primera canción

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

últimas noticias

Calles de tierra y casas detenidas en el tiempo en Estela.

Con calles de tierra y construcciones destruidas, este es el pueblo fantasma cerca de Buenos Aires con un particular atractivo

Hace 14 minutos
play
Los crímenes tienen una puesta en escena elaboradamente ritual — asesinatos por las calles del Oslo veraniego, cada víctima marcada con gemas en forma de pentagrama, los tableaux sugiriendo una arquitectura ocultista que Harry debe descifrar mientras navega el campo minado de trabajar junto al hombre al que sospecha de ser el criminal más protegido de la ciudad.

Harry Hole es la miniserie policial noruega que estrena Netflix: ¿cuál es la trama?

Hace 15 minutos
El crecimiento de esta actividad responde a la gran cantidad de escenarios que posee la región.

Turismo en Argentina: estos son los mejores lugares del país para ir a bucear y tener una experiencia única

Hace 22 minutos
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acceso a un balneario aislado.

La escapada cerca de Buenos Aires para pasar una tarde al aire libre en un balneario y ver ballenas

Hace 26 minutos
Nuevos requisistos para el Plan Progresar.

Progresar: el Gobierno modificó los requisitos para acceder a las becas

Hace 29 minutos