Cómo podés pagar el transporte con Cuenta DNI a partir de marzo 2026 La billetera digital del Banco Provincia ahora permite pagar el transporte público desde la app. Por + Seguir en







Nuevas promociones para Cuenta DNI.

Cuenta DNI permite pagar colectivo y tren con NFC, sin usar la tarjeta SUBE física.

Solo hay que acercar el celular al validador, sin abrir la app ni escanear QR.

El sistema funciona en líneas de CABA, AMBA y algunas ciudades del interior del país.

Además, ofrece reintegros del 20% los lunes y martes en viajes pagados con esta modalidad. A partir de marzo de 2026, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia incorporó el pago de boletos de colectivo y tren mediante tecnología NFC, lo que permite viajar sin necesidad de usar la tarjeta SUBE física. Con esta función, los usuarios solo deben acercar el celular al validador para abonar el pasaje de forma rápida.

El sistema está diseñado para funcionar sin abrir la aplicación ni escanear códigos QR, lo que agiliza el acceso al transporte público y reduce demoras en paradas y estaciones. Esta modalidad ya funciona en líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y también en algunas localidades del interior del país.

cuenta DNI Además, quienes utilicen este medio de pago pueden acceder a reintegros del 20% los días lunes y martes, lo que convierte a Cuenta DNI en una herramienta que no solo moderniza el pago del transporte, sino que también permite ahorrar en los viajes diarios.

De qué forma podés pagar el colectivo con Cuenta DNI Para pagar el colectivo con la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia, el proceso se simplificó gracias a la incorporación de la tecnología NFC (Near Field Communication). Desde esta actualización, los usuarios ya no dependen exclusivamente de la tarjeta SUBE física, ya que el celular puede utilizarse directamente como medio de pago en el transporte público.

El sistema funciona de manera simple: solo hay que acercar el teléfono al validador del colectivo o al molinete del tren. No es necesario abrir la aplicación ni escanear códigos QR, porque la transacción se realiza automáticamente cuando el dispositivo con NFC activado entra en contacto con el lector.

cuenta dni Cuenta DNI Esta modalidad ya está disponible en líneas de la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y también en distintas ciudades del interior del país. Además, quienes utilizan este medio de pago pueden acceder a reintegros del 20% los días lunes y martes, lo que convierte a la aplicación en una alternativa moderna, rápida y económica para el transporte diario. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.