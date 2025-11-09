Cómo podés ahorrar $24.000 en noviembre 2025 si utilizás Cuenta DNI En un mes donde ahorrar se vuelve imprescindible y comienzan a asomarse los gastos de fin de año, la app bancaria mantiene beneficios imprescindibles en ferias y mercados. Por







Con la llegada de noviembre, Cuenta DNI volvió a confirmar uno de sus beneficios más esperados Banco Provincia

40% de descuento en ferias, mercados, clubes y universidades adheridas.

Tope semanal de $6.000 que se renueva cada siete días.

Con un gasto de $15.000 por semana, alcanzás el reintegro máximo.

Con la llegada de noviembre, Cuenta DNI volvió a confirmar uno de sus beneficios más esperados: el ahorro de $24.000 en compras. Este beneficio es, una vez más, el pilar del ahorro para quienes buscan ganarle a los aumentos del día a día.

Lo importante es la forma en que se aplica el reintegro: el tope es de $6.000 por semana y por persona, lo que permite acumular más de $24.000 de ahorro a lo largo del mes si se planifican las compras.

Lo importante es la forma en que se aplica el reintegro: el tope es de $6.000 por semana y por persona, lo que permite acumular más de $24.000 de ahorro a lo largo del mes si se planifican las compras.

En un momento donde ahorrar es clave y empiezan a acercarse los gastos de fin de año —navidad, reuniones, regalos y las compras extras—, la app bancaria se convierte en una herramienta estratégica. Solo necesitás planificar tus compras semanales aliviando el bolsillo justo cuando más se necesita.

De qué forma podés ahorrar $24.000 con Cuenta DNI en noviembre 2025 Para ahorrar $24.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI, tenés que aprovechar el 40% de descuento que se aplica en ferias, mercados, clubes y universidades adheridas. El beneficio tiene un tope de $6.000 por semana, por lo que, si cada semana realizás compras por alrededor de $15.000, alcanzás el máximo reintegro.

Como noviembre tiene cuatro semanas completas, podés acumular un ahorro total de $24.000 solo usando la billetera del Banco Provincia para tus compras diarias.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 Descuento: 40%

Dónde: ferias, mercados bonaerenses, clubes y universidades que trabajen con Cuenta DNI.

Tope: $6.000 de reintegro por semana.

Gasto estimado para llegar al tope: $15.000 semanales.

Es decir: si entre lunes y domingo gastás $15.000 en estos comercios, te devuelven $6.000. Repetido durante las 4 semanas de noviembre → $24.000 ahorrados. Este descuento se sostiene como la herramienta más fuerte del programa por dos razones: Impacto directo en productos básicos La mayoría de las ferias y mercados ofrecen frutas, verduras y carnes a precios más accesibles. Es decir, se ahorra sobre lo que sí o sí hay que comprar. Al incentivar el consumo en comercios de cercanía, se apoya a pequeños productores y se mueve el circuito económico barrial.