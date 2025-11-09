9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo podés ahorrar $24.000 en noviembre 2025 si utilizás Cuenta DNI

En un mes donde ahorrar se vuelve imprescindible y comienzan a asomarse los gastos de fin de año, la app bancaria mantiene beneficios imprescindibles en ferias y mercados.

Por
Con la llegada de noviembre

Con la llegada de noviembre, Cuenta DNI volvió a confirmar uno de sus beneficios más esperados

Banco Provincia
  • 40% de descuento en ferias, mercados, clubes y universidades adheridas.
  • Tope semanal de $6.000 que se renueva cada siete días.
  • Con un gasto de $15.000 por semana, alcanzás el reintegro máximo.
  • Ahorro total del mes: más de $24.000 solo usando Cuenta DNI para compras cotidianas.

Con la llegada de noviembre, Cuenta DNI volvió a confirmar uno de sus beneficios más esperados: el ahorro de $24.000 en compras. Este beneficio es, una vez más, el pilar del ahorro para quienes buscan ganarle a los aumentos del día a día.

Los resultados varían según el canal elegido. 
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Lo importante es la forma en que se aplica el reintegro: el tope es de $6.000 por semana y por persona, lo que permite acumular más de $24.000 de ahorro a lo largo del mes si se planifican las compras.

En un momento donde ahorrar es clave y empiezan a acercarse los gastos de fin de año —navidad, reuniones, regalos y las compras extras—, la app bancaria se convierte en una herramienta estratégica. Solo necesitás planificar tus compras semanales aliviando el bolsillo justo cuando más se necesita.

Cuenta DNI
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

De qué forma podés ahorrar $24.000 con Cuenta DNI en noviembre 2025

Para ahorrar $24.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI, tenés que aprovechar el 40% de descuento que se aplica en ferias, mercados, clubes y universidades adheridas. El beneficio tiene un tope de $6.000 por semana, por lo que, si cada semana realizás compras por alrededor de $15.000, alcanzás el máximo reintegro.

Como noviembre tiene cuatro semanas completas, podés acumular un ahorro total de $24.000 solo usando la billetera del Banco Provincia para tus compras diarias.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

  • Descuento: 40%
  • Dónde: ferias, mercados bonaerenses, clubes y universidades que trabajen con Cuenta DNI.
  • Tope: $6.000 de reintegro por semana.
  • Gasto estimado para llegar al tope: $15.000 semanales.
  • Es decir: si entre lunes y domingo gastás $15.000 en estos comercios, te devuelven $6.000.

Repetido durante las 4 semanas de noviembre → $24.000 ahorrados. Este descuento se sostiene como la herramienta más fuerte del programa por dos razones:

Impacto directo en productos básicos

La mayoría de las ferias y mercados ofrecen frutas, verduras y carnes a precios más accesibles. Es decir, se ahorra sobre lo que sí o sí hay que comprar. Al incentivar el consumo en comercios de cercanía, se apoya a pequeños productores y se mueve el circuito económico barrial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cómo podés ahorrar casi $150.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI

Conocer la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA) resulta esencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

Los especialistas en finanzas personales recomiendan reinvertir los intereses mes a mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

Promoción en carnicerías de Cuenta DNI: a cuánto llega el descuento el 8 de noviembre de2025

Rating Cero

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Entre elogios y cuestionamientos, la nueva etapa de la serie abre una incógnita sobre su futuro.

La impresionante transformación física de Liam Hemsworth para hacer The Witcher

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

últimas noticias

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

Hace 6 minutos
Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Hace 10 minutos
Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial

Hace 36 minutos
play

Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron hacerle el test de alcoholemia 10 veces

Hace 44 minutos
Un paisaje único.

Esta playa está en el amazonas de Brasil y es un destino único para visitar: cómo llegar

Hace 55 minutos