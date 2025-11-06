Este fin de semana: cuál es el único día que podés aprovechar el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en noviembre

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

El Banco Provincia, mediante su billetera digital Cuenta DNI, confirmó la continuidad del descuento en carnicerías durante noviembre, despejando las dudas de los usuarios sobre uno de los beneficios más utilizados. La noticia representa un alivio para muchas familias, ya que esta promoción se consolidó como una herramienta esencial para enfrentar el incremento de precios en productos básicos de consumo cotidiano.

Según informó la entidad, el beneficio para noviembre será del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, aunque estará disponible únicamente el sábado 8 del mes. Este cambio en la modalidad busca concentrar la jornada de ahorro, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con un gasto total de $17.000. Por ello, se recomienda que los usuarios planifiquen sus compras con anticipación para aprovechar al máximo el descuento.

Para acceder a la promoción, las compras deben abonarse exclusivamente a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando Clave DNI o código QR en los comercios adheridos . Esta modalidad impulsa el uso de herramientas digitales para fomentar el ahorro y la inclusión financiera. Además del beneficio en carnicerías, el Banco Provincia mantiene descuentos en supermercados, comercios de cercanía y ferias bonaerenses, conformando un esquema integral de apoyo al consumo familiar.

El Banco Provincia confirmó la continuidad de una de sus promociones más valoradas: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías durante noviembre de 2025 a través de su billetera digital Cuenta DNI. Este beneficio continúa siendo una herramienta clave para acompañar a los usuarios ante el aumento de precios en la canasta básica, generando un alivio económico en un rubro esencial para las familias. Su vigencia representa una señal de estabilidad para quienes buscan mantener el consumo de alimentos frescos.

Para noviembre de 2025, el descuento se estableció en un 35% en los comercios adheridos. A diferencia de otros meses, la promoción estará disponible solo durante una jornada, el sábado 8 de noviembre. Este formato de fecha única impulsa a los usuarios a organizar sus compras con anticipación para aprovechar el ahorro en carnes, granjas y pescados.

El beneficio mantiene un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con una compra aproximada de $17.150 en los establecimientos que participan. El reintegro se acreditará en el saldo de la cuenta del cliente dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación.

Para acceder al descuento, el pago debe efectuarse únicamente a través de la aplicación Cuenta DNI, mediante las opciones de Pago con Clave DNI o código QR. Se recomienda verificar los locales adheridos en el sitio oficial del Banco Provincia. Además, la entidad ofrece otros descuentos en supermercados, comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, fortaleciendo su rol como una herramienta integral de ahorro.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

El Banco Provincia dispuso un amplio calendario de beneficios a través de su billetera digital Cuenta DNI para noviembre de 2025, con el propósito de consolidarse como una herramienta clave de ahorro para los bonaerenses. Las promociones incluyen una gran variedad de rubros, desde alimentos frescos y supermercados hasta artículos de librería y farmacia, con el objetivo de acompañar las necesidades de consumo cotidiano.

Además de los descuentos porcentuales, la entidad mantiene la opción de compras en cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimentarios, fortaleciendo el poder de compra de sus usuarios durante todo el mes. El esquema de descuentos de Cuenta DNI se organiza mediante promociones con topes de reintegro diarios o semanales.

Entre las más destacadas se encuentra el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías para una fecha puntual, el sábado 8 de noviembre, con un tope de reintegro de $6.000 por persona. También sobresalen los beneficios en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento y un tope semanal de $6.000, junto con promociones en comercios de cercanía, farmacias y librerías, que oscilan entre el 10% y el 20%. A esto se suman los descuentos en distintas cadenas de supermercados, con días y porcentajes definidos según cada establecimiento.