Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Estas opciones de inversión y ahorro mantienen su atractivo gracias a tasas que superan la inflación mensual.

Invertir de forma electrónica ofrece una ganancia mayor con bajo nivel de riesgo.

Al contrario de lo que se esperaba a principios de año, los plazos fijos vuelven a posicionarse entre las opciones preferidas por quienes desean potenciar el rendimiento de sus ahorros sin exponerse a riesgos mayores. Con el comienzo de octubre, los bancos presentan diferentes tasas de interés, lo que permite comparar rendimientos antes de decidir dónde invertir.

En octubre de 2025, los bancos ofrecen tasas muy distintas entre sí.
La decisión del Banco Central de eliminar la tasa mínima de referencia abrió un escenario de competencia entre las entidades financieras. Cada banco define su propio nivel de rentabilidad con el objetivo de atraer depósitos, en un momento donde la inflación y las restricciones cambiarias influyen directamente en las estrategias de ahorro.

Así, los rendimientos ofrecidos varían según la modalidad y el canal utilizado, generando diferencias importantes en los intereses obtenidos al cabo de 30 días. Con una inversión inicial de 2.500.000 pesos, los resultados pueden ser distintos dependiendo del tipo de operación y la entidad elegida.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $2.500.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con las simulaciones realizadas en caso de invertir en el Banco Nación, un depósito de 2.500.000 pesos a 30 días puede rendir entre 69.863 y 86.301 pesos, dependiendo del canal utilizado. En las sucursales bancarias, con una tasa nominal anual (TNA) del 34%, el monto final asciende a 2.569.863 pesos, mientras que, si se realiza de forma electrónica, la TNA se eleva al 42%, alcanzando un total de 2.586.301 pesos al vencimiento.

La diferencia entre ambas modalidades responde al intento de los bancos por incentivar el uso de canales digitales, que reducen costos operativos y facilitan las operaciones. Con una tasa efectiva anual (TEA) del 51,12% para los plazos fijos online, la rentabilidad mensual resulta más conveniente, representando una ganancia superior de más de 16.000 pesos frente al depósito tradicional.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con tasas efectivas mensuales que rondan el 3,1% y una inflación proyectada cercana al 2% para octubre, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo. Las entidades con TNA más altas, como las que llegan al 42%, mantienen un margen favorable frente al aumento de precios, lo que permite preservar el poder adquisitivo del ahorro a corto plazo.

De todos modos, especialistas advierten que estos valores corresponden a colocaciones de un mes y pueden modificarse según la evolución de la política monetaria y del índice de inflación. En ese contexto, recomiendan reinvertir el capital y los intereses mes a mes, aprovechando el efecto del interés compuesto y asegurando un rendimiento acumulativo más competitivo frente a la suba de precios.

