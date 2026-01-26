ANSES deposita $321.355 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los grupos que pueden cobrar este monto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos del mes de febrero . Así, se indicó que gracias al aumento del 2,8% y el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 , los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez cobrarán $321.355 .

Para febrero, el monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez será de $321.355 , resultado de $251.355 del haber actualizado más el bono de $70.000.

Cómo acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES

Para verificar si corresponde el cobro de la pensión, se debe ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, el usuario debe seleccionar la opción "Mis Cobros" para conocer el estado del pago.

Asimismo, para iniciar el trámite se necesita contar con un Certificado Médico Oficial, que puede presentarse en formato digital o impreso, y se obtiene en hospitales públicos o centros de salud habilitados. También es necesario que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados.