ANSES deposita $321.355 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los grupos que pueden cobrar este monto.

Anses explicó cuáles son los grupos que cobran $321.355 en febrero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social paga $321.355 en febrero a los titulares de las PNC por Invalidez y Vejez.
  • Este monto resulta de la suba del 2,8% que tendrán las prestaciones el próximo mes en base a la fórmula de aumentos vigente.
  • También, cobrarán el bono de refuerzo de $70.000.
  • Para acceder a estas pensiones es necesario cumplir con una serie específica de requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos del mes de febrero. Así, se indicó que gracias al aumento del 2,8% y el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez cobrarán $321.355.

Anses explicó cómo acceder a $321.355 en febrero.
ANSES: cómo acceder a $321.355 en febrero 2026

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES: quiénes pueden acceder

Los requisitos para cobrar cada una de las pensiones son:

Pensión por invalidez

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.
  • Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.
  • No percibir ingresos previsionales ni pensiones compatibles.
  • En menores de edad, se evalúan los ingresos del responsable a cargo.
  • Algunas provincias pueden exigir informes catastrales adicionales.

Pensión por vejez

  • Tener 70 años o más.
  • Ser argentino nativo o naturalizado con 5 años de residencia continua, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.
  • No contar con recursos propios ni ingresos previsionales.
  • No se otorga si la persona está detenida ni si ambos miembros del matrimonio la solicitan simultáneamente.

Monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES

Para febrero, el monto de la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez será de $321.355, resultado de $251.355 del haber actualizado más el bono de $70.000.

Cómo acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de ANSES

Para verificar si corresponde el cobro de la pensión, se debe ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, el usuario debe seleccionar la opción "Mis Cobros" para conocer el estado del pago.

Asimismo, para iniciar el trámite se necesita contar con un Certificado Médico Oficial, que puede presentarse en formato digital o impreso, y se obtiene en hospitales públicos o centros de salud habilitados. También es necesario que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados.

