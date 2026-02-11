ARCA implementó el Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario: cómo funciona La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso en marcha el nuevo plan, que incluye campañas de inducción, requerimientos electrónicos y el uso del servicio "Nuestra parte". Por + Seguir en







ARCA busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó el Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de contribuyentes, que incluye campañas de inducción, requerimientos electrónicos y el uso del servicio "Nuestra parte".

La medida se implementó a través de la Resolución General 5823/2026 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Andrés Vázquez.

Según expresa el texto, el programa está alineado con la metodología de Gestión de Riesgo de Cumplimiento (CRM) promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), buscando simplificar trámites y fomentar la subsanación espontánea de inconsistencias antes de iniciar procesos de fiscalización más severos.

Desde ARCA advirtieron que la falta de respuesta a los requerimientos o fiscalizaciones electrónicas impactará directamente en la categoría del contribuyente en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER).

Cómo funciona el programa de cumplimiento voluntario de ARCA La norma establece cuatro ejes fundamentales para incentivar el cumplimiento de los contribuyentes:

Servicio "Nuestra Parte": los sujetos podrán consultar la información que el organismo posee sobre ellos (ingresos, bienes, participaciones societarias y deudas).

los sujetos podrán consultar la información que el organismo posee sobre ellos (ingresos, bienes, participaciones societarias y deudas). Campañas de inducción: notificaciones al Domicilio Fiscal Electrónico sobre desvíos detectados. El contribuyente tiene 30 días corridos para subsanar antes de que ARCA reitere la campaña.

notificaciones al Domicilio Fiscal Electrónico sobre desvíos detectados. El contribuyente tiene 30 días corridos para subsanar antes de que ARCA reitere la campaña. Requerimientos electrónicos: solicitudes de información específica vinculada a hechos imponibles, identificadas con un Código de Acción de Control Electrónico.

solicitudes de información específica vinculada a hechos imponibles, identificadas con un Código de Acción de Control Electrónico. Fiscalizaciones electrónicas: procedimientos basados en cruces de datos sistémicos. Si no se subsanan los desvíos en el primer plazo, el organismo puede iniciar una segunda fiscalización bajo los mismos parámetros. El cumplimiento de estos controles se gestionará exclusivamente a través del servicio Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE). El plazo de respuesta será de 15 días hábiles administrativos desde la notificación y se podrá solicitar por única vez una extensión de otros 15 días hábiles, siempre que se pida antes del vencimiento original. El sistema permite adjuntar archivos en formato .pdf a modo de prueba documental, y toda información suministrada tiene carácter de declaración jurada.