Cuáles son todas las obras sociales habilitadas para el monotributo de ARCA en febrero 2026 La lista oficial de obras sociales para monotributistas sigue sin cambios en febrero 2026. Son 41 entidades habilitadas para brindar cobertura de salud.







Qué coberturas médicas tiene el monotributo de ARCA para los contribuyentes. ARCA

El Monotributo incluye aporte obligatorio a obra social.

La cobertura requiere afiliación en padrón oficial.

En febrero 2026 hay 41 prestadoras habilitadas.

El alta exige trámites y permanencia mínima anual. El Monotributo incluye dentro de su cuota mensual un aporte obligatorio al sistema de seguridad social, que permite acceder a una cobertura de salud básica tanto para el contribuyente como para su grupo familiar. Sin embargo, este derecho no se activa de manera automática ni libre: para recibir atención médica, el titular debe inscribirse formalmente en una obra social incluida en el padrón oficial. De este modo, los aportes que deriva ARCA (ex AFIP) se canalizan exclusivamente hacia entidades que cumplen con el Programa Médico Obligatorio (PMO) y las regulaciones vigentes.

Con el comienzo de febrero de 2026, muchos trabajadores independientes concentraron sus consultas en el listado actualizado de obras sociales habilitadas, que reúne alrededor de 41 prestadoras autorizadas a incorporar nuevos afiliados. Si bien el padrón no muestra cambios significativos respecto del cierre del año anterior, se afianzan alternativas como OSDEPYM y OSTPBA, junto con la presencia de incorporaciones recientes como Amsterdam Salud S.A. Antes de iniciar el trámite, resulta clave confirmar que la entidad elegida mantenga su habilitación, ya que solo las registradas ante la Superintendencia de Servicios de Salud pueden otorgar el alta correspondiente.

El acceso efectivo a la cobertura requiere algo más que el pago del impuesto. El monotributista debe presentar ante la obra social seleccionada el Formulario 184, el DNI y el último comprobante de pago. A esto se suma la obligación de completar la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES, paso necesario para activar formalmente el servicio. Además, una vez elegida la prestadora, el afiliado debe permanecer en ella durante al menos un año antes de solicitar un cambio, una condición que apunta a sostener la estabilidad del sistema de salud.

Qué obras sociales tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026 Con el inicio de febrero de 2026, el padrón oficial de obras sociales habilitadas para recibir aportes del Monotributo por parte de ARCA (ex AFIP) se mantiene con 41 entidades autorizadas. Este listado, supervisado por la Superintendencia de Servicios de Salud, es el único canal válido para que los pequeños contribuyentes puedan derivar sus aportes mensuales. Es fundamental recordar que la elección debe hacerse sobre este registro vigente, ya que no todas las obras sociales del sistema general están obligadas a aceptar nuevas afiliaciones bajo el régimen simplificado.

Entre las opciones más consultadas este mes destacan entidades de perfil gremial y profesional como OSDEPYM (Empresarios y Monotributistas), OSTPBA (Prensa), OSFYB (Farmacéuticos) y OSFATUN (No Docentes Universitarios). También figuran en la lista oficial organizaciones como la Obra Social de Amas de Casa (OSSACRA), la de los Trabajadores de la Carne (OSTCARA) y Andar (Viajantes Vendedores). Una de las novedades recientes en el padrón es la consolidación de Amsterdam Salud S.A., que se suma al abanico de posibilidades para quienes buscan una cobertura de salud activa.