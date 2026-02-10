Parejas pueden acceder a $112.612 desde el 10 de febrero 2026: todos los detalles La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de las asignaciones de pago único y el cronograma vigente para quienes cumplan con los requisitos. Por + Seguir en







Los montos de las APU se actualizan según la movilidad previsional. Pexels

La asignación por matrimonio alcanza los $112.612 desde febrero de 2026.

El aumento aplicado es del 2,84% , según el último dato de inflación.

El beneficio se paga por única vez ante eventos familiares como nacimiento, adopción o casamiento.

Los pagos comienzan el 10 de febrero y se realizan según el cronograma oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que desde el 10 de febrero de 2026 las parejas que cumplan con los requisitos podrán cobrar $112.612 por la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, un beneficio que se actualiza con el último aumento por movilidad.

APU ANSES Matrimonio El beneficio por matrimonio se paga una sola vez tras la validación del trámite. Freepik Quiénes pueden acceder a la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES Las APU están dirigidas a distintos grupos que forman parte del sistema de seguridad social. Entre ellos se encuentran trabajadores en relación de dependencia, empleados rurales o temporarios, personas que cobran la prestación por desempleo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de pensiones honoríficas, entre otros casos contemplados por el organismo.

Monto de la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES en febrero 2026 Con el aumento del 2,84% aplicado en febrero, los valores de las APU quedaron definidos de la siguiente manera:

Nacimiento: $75.207

Adopción: $449.688

Matrimonio: $112.612 Estos montos se pagan por única vez y se acreditan en la cuenta del titular luego de que el organismo aprueba la solicitud.

Cómo acceder a la Asignación de Pago Único por nacimiento de ANSES Para cobrar la APU es necesario iniciar el trámite dentro del plazo establecido, que va desde los 2 meses hasta los 2 años posteriores al hecho que origina el beneficio. El trámite puede realizarse de forma online a través de Mi Anses o presencialmente con turno previo.

Para ello, se deben tener los datos personales y del grupo familiar actualizados, además de presentar la documentación correspondiente, como partida de nacimiento, sentencia de adopción o certificado de matrimonio. APU ANSES 3 El cronograma de pago se organiza por quincenas durante febrero. Freepik APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 El cronograma de pago para febrero se organiza en dos etapas: Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo Dentro de esos períodos, el pago se acredita según el tipo de beneficio y la validación del trámite por parte de Anses.