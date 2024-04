Comerciantes alertan que el aumento de la luz es "inmoral" y que muchas familias se quedarán sin comer por las subas

Con las subas en las tarifas, algunos locales se vieron forzadas a pagar boletas elevadas y corren riesgo de cerrar sus puertas. Esto perjudicaría no solo el comercio, sino los dueños de las PyMEs. "No se va a aguantar", aseguran.

“Es inmoral, no pueden hacer esto. Esto va a dejar comercios cerrados, PyMES cerradas y familias sin comer. No corresponde. ¿Vos creés que es la familia argentina va a aguantar aumentar cuatro veces la luz? No. No estamos con una situación de abundancia”, disparó.

Fernando Savore 5-1-23.png

En cuanto a las PyMEs manifestó: “Tuvimos un marzo que la venta es buena, lo que evaluamos es que mucha gente se ha mudado a las marcas pymes. Vemos muchas caritas nuevas, vemos que es mucha gente que dejó de ir al hipermercado. Hoy llenar un changuito es de 300 o 400 mil pesos, no es para cualquiera”.

Savore admitió que acepta el fiado: “A veces vienen y me dicen “no me aguantás que me quedé sin plata” y ¿cómo no lo vas a bancar? Yo los aguanto cuatro o cinco días y después me pagan. Son clientes de toda la vida, ¿cómo no le vas a dar una mano?”.

Por último, aseguró que tuvo reuniones con el secretario de Comercio y el subsecretario de Defensa al Consumidor y “por el tema de la luz, lunes o martes vamos a pedir una reunión. Esto es un tema que hay que crear la discusión y hay que lograr que esto se frena. Va a haber comercios que no pueden seguir trabajando”.