2 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 3 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 3 de noviembre de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

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