2 de noviembre de 2026 Inicio
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Las extracciones de efectivo cayeron un 33% en un año y el pago con QR se disparó más de 57%

Cada persona adulta abonó al menos 33 veces por mes utilizando un método electrónico en el primer semestre de este año, un 15% más que en el mismo periodo de 2025, según el último Informe de Inclusión Financiera del BCRA.

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Cae el uso de efectivo en Argentina.

Cae el uso de efectivo en Argentina.

El uso de efectivo cae en todo el país, pero crecen las transferencias, los pagos con QR y la apertura de cuentas en moneda extranjera en el primer semestre de 2026, según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que fue publicado en octubre.

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De acuerdo con el relevamiento, cada persona adulta realizó en promedio 32,8 pagos electrónicos mensuales, un 14,7% más que durante el mismo período de 2025. En contraste, la cantidad de extracciones de efectivo se redujo un 33,4% interanual, hasta alcanzar apenas 1,3 operaciones mensuales por persona. Además, el monto retirado cayó un 14,1% en términos reales.

La expansión de los pagos electrónicos estuvo impulsada principalmente por las transferencias y los pagos con transferencia, que concentraron siete de cada diez operaciones digitales. Esta dinámica contrasta con la evolución de las tarjetas de débito y crédito, que registraron retrocesos.

En paralelo, más de 2 millones de personas se incorporaron al universo de los pagos electrónicos respecto del mismo período del año anterior. Así, durante el segundo trimestre de 2026, unos 30,5 millones de argentinos utilizaron estos medios para realizar transacciones.

Aún así, el retroceso del efectivo no fue uniforme. En los supermercados, su participación en el monto total de ventas aumentó hasta el 16,9%, mientras que en los autoservicios mayoristas alcanzó el 25,4%.

Pagar con QR vs. Pagar con tarjeta

Según el BCRA, las operaciones realizadas mediante QR aumentaron un 57,2% interanual en cantidad y un 58,3% en monto transaccionado, por encima de las transferencias tradicionales, que registraron incrementos del 24,6% y 7,2%, respectivamente.

En cambio, los pagos con tarjetas de crédito mostraron una contracción del 3,5% en cantidad de operaciones y del 12,1% en montos, medidos en términos reales.

La pérdida de participación también se reflejó en los distintos canales comerciales. Las tarjetas de crédito retrocedieron alrededor de 1,5 puntos porcentuales en supermercados y autoservicios mayoristas, mientras que en el comercio electrónico su participación cayó cerca de cinco puntos.

Crece la apertura de cuentas bancarias en monedas extranjeras

Según el informe, el 65% de los titulares de cuentas ya posee al menos una cuenta en dólares u otra moneda extranjera, luego de que 1,3 millones de personas se incorporaran a este segmento durante el primer semestre.

Además, otros 3,2 millones de usuarios que ya tenían este tipo de cuentas abrieron nuevas, lo que evidencia una mayor diversificación de los instrumentos utilizados para administrar sus fondos.

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