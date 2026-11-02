Hasta cuándo es el Cyber Monday 2026

Comenzó el evento esperado con ofertas, descuentos en tecnología, electrodomésticos y otros rubros, cuotas sin interés y promociones especiales en las principales tiendas del país.

El Cyber Monday 2026 ya comenzó en la Argentina con una nueva edición de uno de los eventos de compras online más importantes del año. Miles de consumidores buscan aprovechar las promociones, los beneficios bancarios y las oportunidades para ahorrar.

El riesgo país perfora los 780 puntos y suben las acciones argentinas antes de las elecciones en Estados Unidos

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , el evento reúne a grandes marcas, comercios y pymes de todo el país. La propuesta incluye descuentos especiales, financiación en cuotas y ofertas en productos de diferentes categorías.

El Cyber Monday 2026 reúne cerca de 15.000 ofertas de casi 800 empresas; el 47% de las participantes son pymes. Las promociones abarcan diez grandes categorías, como tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado, viajes, supermercados, belleza y artículos para el hogar .

Entre las propuestas hay descuentos en televisores, celulares, aires acondicionados, colchones y otros productos de uso cotidiano . También se ofrecen rebajas en notebooks, ventiladores, heladeras, lavarropas, consolas, calzado y artículos de cuidado personal .

Las promociones incluyen descuentos de distintos porcentajes, ofertas de dos productos al precio de uno y rebajas en pasajes y paquetes turísticos. Las condiciones varían según el producto y la tienda, por lo que conviene revisar la vigencia, los medios de pago y el precio final antes de comprar.

Mejores consejos para comprar en el Cyber Monday 2026

Para aprovechar el Cyber Monday 2026, conviene ingresar al sitio oficial del Cyber Monday y consultar las tiendas participantes. También es recomendable comparar precios entre distintos comercios y revisar los valores anteriores para comprobar que el descuento anunciado represente un ahorro real.

Antes de confirmar una compra, es importante verificar el precio final, los costos de envío, los plazos de entrega y las condiciones de devolución. En las promociones con cuotas sin interés, se debe comprobar el monto total financiado y si existen restricciones según el banco, la tarjeta o el medio de pago.

Otra recomendación es evitar los enlaces sospechosos que circulan por WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos. Comprar en sitios oficiales, utilizar medios de pago seguros y conservar el comprobante de la operación permite reducir riesgos y facilitar eventuales reclamos.

Cyber Monday 2026: hasta cuándo es

El Cyber Monday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre a las 00 horas y finalizará el miércoles 4 de noviembre a las 23.59, según el calendario oficial de la CACE. Por lo tanto, los consumidores cuentan con tres jornadas consecutivas para acceder a las promociones del evento.

El martes 3 de noviembre continuarán las ofertas generales y las franjas de descuentos especiales. Durante el miércoles 4, último día del evento, se realizará el Megaboom, entre las 22 y las 23.59, con una última selección de promociones antes del cierre.

Las MegaOfertas pueden modificarse durante las jornadas y algunas están sujetas a disponibilidad de stock. Aunque determinadas empresas podrían extender sus descuentos por iniciativa propia, el Cyber Monday oficial termina el miércoles 4 de noviembre, por lo que se recomienda consultar las condiciones y la vigencia de cada promoción.