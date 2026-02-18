La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

Desde la Unión Industrial Argentina subrayaron que "la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores en los últimos dos años", por lo que solicitaron medidas contra las importaciones.

La UIA expresó su rechazo a los despidos y el cierre de Fate.

La Unión Industrial Argentina expresó su profundo rechazo al cierre de Fate, en medio de una jornada cargada de tensión por el despido de casi 1000 personas. Desde el ente, por su parte, solicitaron "igualdad de condiciones" para competir en medio de un contexto de apertura de importaciones.

"Detrás del cierre de una fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calicado y entramados productivos que tardan décadas en construirse", indicaron.

Además, desde la asociación indicaron que desde el mes de noviembre, la industria lleva perdidos casi 65 mil trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años.

Enseguida lo vincularon con el presente económico de las industrias nacionales: "El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia".

"La experiencia internacional demuestra que las principales economías del mundo han adoptado medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas", desarrollaron.

El mensaje fue contundente: "Desde la UIA queremos ser claros: la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir, con un esquema impositivo razonable, nanciamiento accesible, infraestructura eciente y un marco laboral moderno. Cuando esas condiciones no existen, la apertura sin convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo y conocimiento acumulado durante décadas".

El comunicado, que circuló en redes sociales, también señaló que "la industria argentina tiene un desafío ineludible: ofrecer a los consumidores precios y calidades internacionales. Ese debe ser el horizonte estratégico del sector productivo. Alcanzar ese objetivo requiere un esfuerzo conjunto: inversión empresarial, mejora continua, capacitación, modernización laboral y un entorno macroeconómico y regulatorio que acompañe la transformación, para que producir en la Argentina sea tan competitivo como en cualquier otro país".

Fate atribuyó el cierre de su planta en San Fernando al cambio en las condiciones del mercado

Un comunicado pegado en la puerta de la planta de Fate en San Fernando anunció el cese inmediato de actividades y dejó a 920 trabajadores en la calle. Los operarios se enteraron de la decisión cuando llegaron a cumplir su jornada y encontraron el texto impreso que formalizaba el cierre.

En el escrito, la empresa informó que “a partir del día de la fecha Fate cesa la actividad en su planta industrial de San Fernando, provincia de Buenos Aires” y argumentó que “los cambios de las condiciones de mercado” obligan a encarar una nueva etapa desde “un enfoque diferente”.

Tras repasar sus “ochenta años” de trayectoria industrial, la firma sostuvo que, pese a haber realizado “los mayores esfuerzos posibles para evitarlo”, se veía obligada a extinguir los contratos de trabajo. También aseguró que las indemnizaciones y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal.

La sorpresa derivó rápidamente en tensión. Tanto en el interior como en los accesos a la planta se desplegó una fuerte presencia policial para evitar incidentes ante la bronca de los trabajadores, que permanecían en las inmediaciones intentando obtener precisiones sobre su situación laboral.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino responsabilizaron al Gobierno nacional por el desenlace. Señalaron que la apertura indiscriminada de importaciones impactó de lleno en la industria del neumático y dejó a la producción local en una situación crítica. Según el gremio, el cierre es la consecuencia directa de una política que favorece el ingreso de cubiertas del exterior en detrimento de la fabricación nacional.

El comunicado, breve y formal, fue el único canal elegido por la empresa para oficializar una decisión que deja a casi un millar de familias sin sustento y abre un nuevo foco de conflicto en el sector industrial.