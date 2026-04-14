14 de abril de 2026 Inicio
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CEO de JP Morgan, sobre los dichos de Caputo: "Yo no puedo decir si los próximos 18 meses van a ser los mejores de Argentina"

Facundo Gómez Minujín, titular de uno de los bancos financieros más importantes a nivel global, se refirió a las afirmaciones del ministro de Economía. En diálogo con C5N, pronosticó que "habrá sintonía fina de parte del Gobierno" y explicó que "la Argentina todavía está en un proceso de estabilización”.

Pablo Daniel Olmedo
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Pablo Daniel Olmedo
Facundo Gómez Minujín

Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan.

El CEO de JP Morgan para Argentina, Facundo Gómez Minujín, se refirió a la actualidad económica del país, describió que el Gobierno "planea una trayectoria" que luego "se ve obstaculizada por eventos que no controla", afirmó que el presidente Javier Milei “afuera en general está muy bien visto porque la gente no le presta tanta atención a los detalles" y tomó distancia de los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que "los próximos 18 meses van a ser muy buenos para Argentina".

Luis Caputo: Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas
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En diálogo con C5N durante el AmCham Summit 2026, señaló que "la inflación empezó a levantar a finales del año pasado como consecuencia de todo lo que pasó en septiembre y octubre", pronosticó que "habrá sintonía fina de parte del Gobierno" y explicó que "la Argentina todavía está en un proceso de estabilización”.

Periodista: en su intervención, Caputo dijo que los próximos 18 meses van a ser muy buenos para Argentina. Desde JP Morgan, ¿creen realmente en eso? ¿Por qué no lo fue hasta ahora y la inflación hace casi un año que está en ascenso?

Facundo Gómez Minujín: Bueno, en realidad la inflación empezó a levantar a finales del año pasado. Fue como consecuencia de todo lo que pasó en septiembre y octubre. Creo que el Gobierno obviamente planea una trayectoria y después lo que ocurre es que la trayectoria se ve obstaculizada por eventos que no controla. Una de las cosas que no logró controlar es la guerra de Irán con la suba del petróleo.

Es decir, hay cosas que planea, como por ejemplo el aumento de las carnes, el aumento de los servicios públicos, eso está planeado por el Gobierno. Y hay otras cosas que no están planeadas. Entonces eso va generando como escollos en el camino, Pero yo no puedo decir si los próximos 18 meses van a ser los mejores para Argentina.

Lo que sí creo es que la tasa de interés está bajando mucho ahora, de niveles casi estratosféricos, imposibles para financiarse. La financiación, el crédito, es un poco la sangre del cuerpo de un país. Entonces la financiación va a liberar un poco más de espacio para que las empresas estén un poco mejor.

Periodista: ¿Desde el exterior Milei es visto de otra manera?

FGM: Afuera en general está muy bien visto Milei porque la gente no le presta tanta atención a los detalles. Lo que ven es un poco la trayectoria y, sobre todo, porque afuera quieren creer que a la Argentina alguna vez nos va a ir bien. Entonces dicen: 'Bueno, esta es la oportunidad con este señor que piensa de esta forma determinada'.

Facundo Gómez Minujín
"Afuera quieren creer que a la Argentina alguna vez nos va a ir bien", sostuvo Facundo G&oacute;mez Minuj&iacute;n.

"Afuera quieren creer que a la Argentina alguna vez nos va a ir bien", sostuvo Facundo Gómez Minujín.

Periodista: Más allá de la macro, ¿cómo se traslada eso a la micro? ¿Qué se le dice a la gente de a pie?

FGM: Bueno, es muy difícil porque eso es entrar en la dinámica de cada uno. Obviamente es feo. Yo hablo con mucha gente de clase media, digamos, que no reciben subsidios del Estado, que se tienen que valer por sus propios medios, que tienen una obra social que pagar, que ven que suben las escuelas privadas, que la nafta está más cara... y no es fácil decir: 'Ah, bueno, pero esperá un minutito que Argentina en un año, dos años va a ser potencia'. Es difícil el mensaje.

También es cierto que mucha gente logra acomodarse a situaciones puntuales porque, por ejemplo, hay muchísimo trabajo en algunas provincias y hay gente que se aviva de esto, por decirlo de una forma, una avivada positiva, y se va a buscar trabajo a las provincias.

El conurbano se generó gracias a que había mucha actividad industrial en la Argentina durante muchas décadas, gente que venía de las provincias donde no había trabajo. Y ahora se está dando el efecto contrario.

De hecho, tal vez una cosa que habría que hacer es genera un programa de empleabilidad donde todo el mundo diga: 'Bueno, a ver, estas son las posiciones, cómo hago para educarme, adiestrarme, instruirme en estas materias para poder conseguir trabajo en alguno de los lugares donde están buscando'.

Periodista: ¿Los bancos confían en que el camino del Gobierno y el plan económico es este, o puede haber cambios a futuro?

FGM: Supongo que habrá sintonía fina de parte del Gobierno, pero yo creo que el camino esencialmente es el que está tratando de hacer, de estabilizar la economía. La Argentina todavía está en un proceso de estabilización”.

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