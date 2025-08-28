28 de agosto de 2025 Inicio
Celulares y televisores más baratos en Argentina: guía para aprovechar los precios de Tierra del Fuego

Consumidores podrán realizar la compra directa de dispositivos electrónicos desde las empresas fabricantes Mirgor y Newsan con el despacho a distintos puntos del país. Esto permitirá ahorrar a los interesados entre un 20% a 30%.

Comenzó la venta directa de celulares y televisores vía Courier desde Tierra del Fuego, esto permite adquirir productos electrónicos con un 20% a 30% más baratos. Las empresas fabricantes Mirgor y Newsan ya pusieron en marcha la venta para distintos puntos del país.

Otra actividad en baja: en julio, el sector de la fundición cayó más del 11%

Para poder acceder a comprar en a empresa Mirgor, se tiene que acceder al siguiente sitio web: Https://couriertdf.com/, donde se pueden adquirir celulares, televisores y monitores marca Samsung y Qüint. Para eso es necesario primero crearse un usuario, la forma de pago que aceptan es únicamente en dólares.

Compra TDF 28-8-25

Para eso, se debe contar con una cuenta en dólares con saldo suficiente para poder completar la compra, la tarjeta de débito debe que estar asociada a la cuenta en dólares. Por el momento no está permitido abonar en cuotas.

"El límite de compra es puesto por el banco, y ese límite es único tanto para $ como para dólares .El límite de compra es de 3 unidades iguales por año calendario. Podés comprar hasta un máximo de 3.000 dólares por envío", señalaron.

Otra de las empresas es Newsan, quienes dentro del sitio www.tiendanewsan.com.ar habilitaron una pestaña "Venta courier Tierra del Fuego", cuya principal diferencia es que la venta se hace en pesos. En ella se pueden encontrar productos como televisores y aires acondicionados.

La compra llega directamente al domicilio del cliente mediante un sistema de entrega puerta a puerta, lo que permite eliminar intermediarios y aprovechar los precios diferenciales de la producción en Tierra del Fuego. Además, estas operaciones cuentan con una exención de IVA y de ciertos impuestos internos que habitualmente encarecen los productos.

Compra televisores TDF 28-8-25
Captura desde https://couriertdf.com/shop/category/televisores-1

Captura desde https://couriertdf.com/shop/category/televisores-1

En relación con el tiempo de entrega, desde Mirgor informaron que los pedidos son despachados dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la confirmación de la compra. El tiempo de entrega puede variar según el destino, estimándose entre 3 y 7 días hábiles.

En cuanto al costo del envío, aclararon que "depende del producto adquirido y de la ubicación del destinatario. El importe se detalla en el proceso de compra antes de confirmar el pedido".

