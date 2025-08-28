28 de agosto de 2025 Inicio
Otra actividad en baja: en julio, el sector de la fundición cayó más del 11%

Según el último relevamiento del sector, decreció la demanda tanto en el mercado interno como en las exportaciones, y con una rentabilidad en retroceso para la mayoría de las empresas.

El nivel de actividad se encuentra muy por debajo de la media del último año.

Durante el mes de julio, la demanda de la industria de la fundición se ubicó en un nivel del 43,1%, lo que representa una disminución del 6,4% respecto al mes anterior y una contracción interanual del 11,3%. Este nivel de actividad se encuentra muy por debajo de la media del último año, que se ubicó en 48%.

Los datos se desprenden del Informe de la Actividad Mensual de la Industria de la Fundición correspondiente a julio de 2025, que presentó la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA), un relevamiento que analiza la evolución de la actividad, la demanda, el empleo y la rentabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país. presentó su

Las exportaciones también se vieron afectadas, con una demanda externa del 36%, 12 puntos porcentuales por debajo de la media del último año (48%). Las empresas estiman que hacia adelante la demanda externa podría ubicarse en torno al 41%.

En relación con el empleo, el 51,7% de las empresas mantuvo sin cambios su dotación de personal durante julio, un 31% informó una reducción leve y un 17,2% una disminución más marcada. No se registraron aumentos en los niveles de empleo.

La rentabilidad del sector también presentó variaciones. El 50% de las empresas reportó una disminución significativa, el 30% una reducción leve y el 20% señaló que sus márgenes se mantuvieron estables. No se registraron incrementos en este indicador.

En Argentina, la industria de la fundición se concentra principalmente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba. La mayoría de los casos lo componen empresas PyMEs y se caracterizan por tener una gestión familiar.

La demanda se encuentra distribuida en maquinaria agrícola (38,2%), automotriz y utilitarios (35,0%) y tractores y maquinaria vial (30,0%). También se registraron niveles relevantes en oil & gas (28,5%), minería (27,1%) y siderurgia (24,5%). En niveles intermedios se encontraron generación de energía (22,5%), máquinas herramientas y elementos eléctricos (20,0%), y matricería y moldes (19,2%). Por debajo de estos porcentajes, la industria naval (12,0%) y los electrodomésticos (7,5%).

