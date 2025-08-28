Confirmado: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 Este evento permite acceder a promociones en viajes, estadías o paquetes para comprar de cara a las próximas vacaciones. Por







El lunes 25 de agosto comenzó el Travel Sale 2025, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que es ideal para encontrar ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano.

Participarán del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

Travel - Sale - Avión - Descuento.jpg Hasta cuándo es el Travel Sale 2025 El evento tendrá lugar desde el pasado lunes 25 de agosto hasta el 31 del mismo mes. Esta iniciativa cumplirá 10 años desde su primera edición, y promete promociones imperdibles para que las personas puedan encontrar su próxima vacación a un precio accesible.

Cómo aprovechar el Travel Sale 2025 Existen algunas recomendaciones y sugerencias a la hora de comprar en el Travel Sale, ya que se pueden encontrar mejores ofertas de esta forma: