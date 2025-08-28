28 de agosto de 2025 Inicio
Confirmado: hasta cuándo es el Travel Sale 2025

Este evento permite acceder a promociones en viajes, estadías o paquetes para comprar de cara a las próximas vacaciones.

El lunes 25 de agosto comenzó el Travel Sale 2025, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que es ideal para encontrar ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano.

Participarán del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

Travel - Sale - Avión - Descuento.jpg

Hasta cuándo es el Travel Sale 2025

El evento tendrá lugar desde el pasado lunes 25 de agosto hasta el 31 del mismo mes. Esta iniciativa cumplirá 10 años desde su primera edición, y promete promociones imperdibles para que las personas puedan encontrar su próxima vacación a un precio accesible.

Cómo aprovechar el Travel Sale 2025

Existen algunas recomendaciones y sugerencias a la hora de comprar en el Travel Sale, ya que se pueden encontrar mejores ofertas de esta forma:

  • Contar con fechas flexibles para aprovechar mejores precios.
  • Configurar alertas para recibir notificaciones cuando los precios del destino deseado tengan una baja considerable.
  • Privilegiar los combos de vuelos, alojamiento y alquiler de autos; ya que en conjunto suelen ser más convenientes que buscarlos por separado.
  • Monitorear previamente el precio normal de los paquetes turísticos.
  • Verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.

