En el primer semestre de 2025, las exportaciones subieron un 4,0% interanual Según datos del Indec, las ventas externas alcanzaron los u$s 39.742 millones entre enero y junio. El crecimiento se explicó por un aumento en las cantidades exportadas, que compensó la baja en los precios internacionales.







Las exportaciones de bienes de los principales complejos exportadores sumaron u$s 39.742 millones en el primer semestre de 2025, lo que representó una suba interanual de 4,0%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado estuvo marcado por un descenso de precios, cuyo índice cayó 0,8%, y un incremento en las cantidades exportadas, con una suba de 4,9% respecto al mismo período del año pasado.

De acuerdo con el organismo, los complejos exportadores representaron el 92,9% de las ventas totales al exterior en los primeros seis meses del año. Entre ellos, los vinculados a la soja, el sector petrolero-petroquímico, la industria automotriz, el maíz, el oro y la plata, la carne y el cuero bovino, el trigo, la pesca, el girasol y la cebada concentraron el 77,7% del total exportado.

Dentro de ese grupo, los mayores crecimientos se registraron en el complejo oro y plata (45,8%), girasol (42,6%) y carne y cuero bovinos (11,0%). En paralelo, los principales 50 productos exportados, sobre un total de 4.653, concentraron el 78,8% de las ventas externas.

En cuanto a participación por rubros, el complejo soja representó el 21,4% del total exportado, seguido por el petrolero-petroquímico (12,8%), el maicero (9,8%) y el automotriz (8,6%).

Entre los productos destacados se encuentran harina y pellets de soja, aceite de soja en bruto, crudo de petróleo, gas natural en estado gaseoso, maíz en grano y vehículos de transporte de mercancías.