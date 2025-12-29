29 de diciembre de 2025 Inicio
El Banco Central anunció su estrategia monetaria y cambiaria para 2026

La entidad que preside Santiago Bausili pondrá en marcha un plan de acumulación de reservas internacionales y ratificó el sistema de flotación cambiaria entre bandas ajustadas por inflación para consolidar la desinflación y la estabilidad financiera.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó sus lineamientos estratégicos para 2026, centrados en profundizar la desinflación y fortalecer sus activos líquidos. Tras sanear su balance y eliminar la dominancia fiscal en años previos, la entidad entrará en una fase de "re-monetización" de la economía. Este proceso buscará equilibrar la oferta monetaria con la recuperación de la demanda de dinero, priorizando la acumulación de reservas internacionales.

El dólar oficial viene de una semana sin modificaciones.
El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de otra semana corta por Año Nuevo

A partir del 1 de enero de 2026, el organismo pondrá en marcha un programa de compra de reservas internacionales preanunciado. La ejecución diaria se alineará inicialmente con una participación del 5% del volumen total del mercado de cambios. El objetivo es que este flujo se traduzca en un aumento genuino del stock de reservas, apoyado en el regreso del Tesoro Nacional y de las empresas privadas a los mercados internacionales de deuda.

En materia de tasas, el BCRA mantendrá un sesgo contractivo mientras la inflación local supere los niveles internacionales. La política monetaria se ejecutará mediante herramientas convencionales como operaciones de mercado abierto y pases pasivos (repos). Estas operaciones tomarán como referencia las tasas observadas en el mercado secundario de Letras de Capitalización (LECAPs), asegurando un control estricto de los agregados monetarios.

El régimen cambiario continuará dentro de un esquema de flotación entre bandas. Tanto el techo como el piso de este corredor se ajustarán mensualmente siguiendo el último dato de inflación informado por el INDEC (con un rezago de dos meses). Este mecanismo busca "limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos" en el tipo de cambio, otorgando mayor previsibilidad a los actores económicos.

Competencia de monedas y modernización del sistema de pagos

Para facilitar la "competencia plena entre monedas", el BCRA fomentará la intermediación financiera tanto en pesos como en dólares. El plan contempla que la recuperación del acceso al crédito y la vigencia del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) actúen como motores de la inversión privada. En este marco, el Banco Central evaluará flexibilizar las restricciones remanentes sobre dividendos y deudas comerciales previas a 2025.

La digitalización del sistema de pagos será otro eje central mediante la consolidación del programa Transferencias 3.0. Se trabajará en garantizar la interoperabilidad total de las herramientas de pago y en reducir el fraude en transacciones instantáneas. Además, se monitoreará el uso de instrumentos electrónicos en dólares, como plazos fijos y cheques digitales (ECHEQ), para normalizar el funcionamiento del bimonetarismo en el ecosistema local.

Finalmente, la institución retomará la publicación de su Informe Trimestral de Política Monetaria en enero de 2026 para fortalecer la transparencia y la formación de expectativas del sector privado. El BCRA proyecta que la implementación de reformas estructurales en materia laboral y tributaria, sumada a la estabilidad lograda, impulsará significativamente la productividad y el empleo durante el próximo ciclo anual.

