Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia tipo requirió ingresos en julio por al menos $1.149.353 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 1,9% con respecto al mes anterior y del 27,6% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $515.405 para no caer en la indigencia.
En un informe, el Indec expuso que la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 1,1%, mientras que el incremento interanual fue de 27%.
Canasta básica de julio Indec
En tal sentido, el aumento en julio con respecto a junio de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue de 1,9%. Además, se registró una suba interanual de 27,6%.
En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $915.019 para no caer en la pobreza y al menos $410.322 para no ser indigente en junio. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.208.866 para no ser pobre y $542.093 para superar el umbral de indigencia.
La inflación de julio fue del 1,9% y marcó otra leve suba por segundo mes consecutivo
La inflación de julio fue del 1,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. Con esta cifra, la inflación interanual alcanzó el 36,6% y la acumulada en el año los 17,3%. La inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, luego de que marcara 1,5% en mayo y 1,6% en junio.
El anuncio se da en un contexto marcado por la suba del dólar oficial, aunque los analistas señalan que el incremento de la divisa todavía no se trasladó de manera inmediata a los precios.
En el séptimo mes del año la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.
El rubro Restaurantes y Hoteles registró una suba de 2,8%, Comunicación aumentó un 2,3%. Bienes y servicios varios un 2,1%, y Educación un 1,9%.
La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 1,9% por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).
Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).