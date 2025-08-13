13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Canasta básica: en julio, una familia tipo necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Representó un aumento mensual del 1,9%, mientras que interanualmente subió un 27,6%.

Por
El Indec dio a conocer el índice de canastas básicas de julio.

El Indec dio a conocer el índice de canastas básicas de julio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia tipo requirió ingresos en julio por al menos $1.149.353 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 1,9% con respecto al mes anterior y del 27,6% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $515.405 para no caer en la indigencia.

El Indec dio a conocer el índice de salarios de junio.
Te puede interesar:

En junio, los salarios del sector privado le ganaron levemente a la inflación pero perdieron los públicos

En un informe, el Indec expuso que la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue de 1,1%, mientras que el incremento interanual fue de 27%.

Canasta básica de julio Indec

En tal sentido, el aumento en julio con respecto a junio de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue de 1,9%. Además, se registró una suba interanual de 27,6%.

En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $915.019 para no caer en la pobreza y al menos $410.322 para no ser indigente en junio. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.208.866 para no ser pobre y $542.093 para superar el umbral de indigencia.

La inflación de julio fue del 1,9% y marcó otra leve suba por segundo mes consecutivo

La inflación de julio fue del 1,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. Con esta cifra, la inflación interanual alcanzó el 36,6% y la acumulada en el año los 17,3%. La inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, luego de que marcara 1,5% en mayo y 1,6% en junio.

El anuncio se da en un contexto marcado por la suba del dólar oficial, aunque los analistas señalan que el incremento de la divisa todavía no se trasladó de manera inmediata a los precios.

En el séptimo mes del año la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura, con un 4,8%; seguida de Transporte, que subió un 2,8%, por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.

El rubro Restaurantes y Hoteles registró una suba de 2,8%, Comunicación aumentó un 2,3%. Bienes y servicios varios un 2,1%, y Educación un 1,9%.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 1,9% por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un incremento del 1,5%, Vivienda, agua, electricidad y gas y otros combustibles un 1,5%; Salud un 1,1%. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inflación de julio fue de 1,9%.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en julio

La inflación de julio fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación de julio fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación de julio fue del 1,9% y marcó otra leve suba por segundo mes consecutivo

La inflación de julio fue del 1,9% y marcó otra leve suba por segundo mes consecutivo

El Indec dará a conocer el dato de inflación de julio el miércoles.

La inflación de los trabajadores trepó a 2% en julio y supera el 36% interanual

Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves economicas de la semana

Inflación de julio, capacidad instalada y novedades en la causa YPF: las claves económicas de la semana

En junio la producción minera tuvo un crecimiento mensual del 3,3%

En junio la producción minera tuvo un crecimiento mensual del 3,3%

Rating Cero

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

últimas noticias

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: Continúa el deterioro de los salarial

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro de los salarial"

Hace 7 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Hace 14 minutos
La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 29 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 34 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora