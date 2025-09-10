La inflación de agosto fue del 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que la división de Transporte fue la que registró el mayor incremento en el sexto mes del año, con un 3,6%.

El rubro de Transporte fue el que más subió en agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de agosto aumentó un 1,9% mensual y un 33,6% interanual en agosto. Dentro de los rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor, la división que más aumentó fue Transporte , con un 3,6%.

En un informe, el Indec detalló que los rubros que registraron una suba superior al promedio mensual fueron Transporte (3,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), Restaurantes y hoteles (3,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%), Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,2%). La suba en Comunicación , en tanto, también fue del 1,9%.

Por su parte, las divisiones de Salud (1,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%) y Recreación y Cultura (0,5%) registraron un alza inferior al general. Además, la categoría de Prendas de vestir y calzado bajó un 0,3%.

En tal sentido, el organismo encabezado por Marco Lavagna explicó que Transporte fue la rama que más subió por el aumento en "adquisición de vehículos y combustibles".

La división con mayor incidencia en la variación mensual territorial fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron este miércoles los datos de inflación de agosto difundidos por el INDEC. El índice de precios al consumidor registró una suba del 1,9% y se ubicó por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo.

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Luis Caputo. Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió Milei en su cuenta de X.

Acto seguido retuiteó una publicación de Caputo en la que el ministro destacó:

“Inflación Agosto: 1,9%. El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses seguidos de inflación por debajo del 2% mensual”.

“La inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente”.